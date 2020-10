Vaste klanten helpen taxichauffeur René door coronacrisis

De coronacrisis slaat toe in alle sectoren, ook in die van de taxichauffeurs. Vaste klanten van taxicheuffeur René Strik begonnen een crowdfunding om hem door deze zware tijd heen te helpen.

De Feelgoodtaxi, zo heet het bedrijf van Strik. “Ik rijd meestal ’s avonds. In principe van vijf uur ‘s avonds tot vijf uur ‘s nachts”, vertelt hij. “De afgelopen vijf jaar heb ik hard gewerkt. Ik had een gezond bedrijf, maar daar is nu nog weinig van over. Drieënhalve maand heb ik niet kunnen werken vanwege de coronacrisis. Daarna kon ik op halve kracht door, maar nu de horeca om 22.00 sluit, betekent dit dat ik geen werk zal hebben.”

Lees ook: Dit zijn de plekken waar je nu een mondkapje moet dragen

René is door zijn financiële reserves heen, maar alle maandelijkse kosten gaan door. Uit frustratie plaatste hij vorige week een bericht op Facebook. De noodkreet werd onder meer gelezen door een van zijn klanten, Christiaan Karst uit Twello. “Het ging mij en een stel vrienden na aan het hart. Ook omdat René niet iemand is die dit soort dingen snel op Facebook zou zetten. Deze man is altijd vrolijk en in voor een geintje. We waren het er allemaal over eens: er moest wat gebeuren. Dus zijn we een crowdfunding gestart.”

Overdonderd

De initiatiefnemers hopen dat er tienduizend euro kan worden opgehaald, zodat René vooralsnog niet met het bedrijf hoeft te stoppen. De taxichauffeur zelf is overdonderd door de inzameling. “Ik ben eigenlijk sprakeloos en weet niet hoe ik moet reageren. Dit is zo hartverwarmend en geeft me de moed om toch door te gaan en niet op te geven.”