Coronacrisis zware tijd voor gezinnen: 'Veel mensen komen wel degelijk in aanmerking voor hulp'

De financiële klap van de coronacrisis betekent een zware tijd voor veel gezinnen met kinderen. Toch blijken gezinnen die het financieel moeilijk hebben niet snel om hulp te vragen. De organisatie Sam& vindt dat dit anders moet en trekt aan de bel.

Sam& heeft als doel om kinderen in arme gezinnen te ondersteunen. De organisatie is bang dat veel ouders nu of binnenkort, mede door de coronacrisis, voor financiële keuzes komen te staan. Bij zulke keuzes worden kinderen vaak getroffen.

‘Ouders niet op de hoogte van hulp’

Om dat te voorkomen, willen ze nu een boodschap de wereld in sturen. En die boodschap is vooral: schaam je niet. Ook als je nog een baan en dus een inkomen hebt, maar alsnog de eindjes aan elkaar moet knopen, is er hulp.

Toch concludeert Sam& dat de groep werkenden met een laag besteedbaar inkomen het moeilijk vindt om om hulp te vragen. “Dit komt mede doordat veel werkende ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de weg naar ons loket nog niet weten te vinden,” zegt Gaby van den Biggelaar, bestuurder van Sam&.

“Daarnaast vinden werkende ouders dat anderen veel slechter af zijn dan zij, terwijl ze wel degelijk in aanmerking komen voor onze voorzieningen. Dit geldt ook voor de ouders die hier dankzij de coronacrisis nu tijdelijk behoefte aan hebben.”

‘Hulp geeft net dat beetje lucht’

De Brabantse Anette de Jong werkt in de zorg en heeft twee dochters, één van 13 en één 16. Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar door een scheiding met haar man komt ze toch in de financiële problemen. “Het lijkt alsof ik het prima allemaal voor elkaar heb, maar aan het einde van de maand moet ik toch alles bij elkaar krabbelen,” zegt De Jong.

Gelukkig kon ze over haar eigen schaduw heenstappen en klopte aan bij stichting Leergeld, een van de initiatiefnemers van Sam&. Hierdoor heeft De Jong een laptop voor haar dochters kunnen kopen, de contributie voor de scouting kunnen betalen en heeft ze een Kindpas ontvangen waardoor ze kleren voor haar kinderen kon kopen. “Dat is net wel het stukje dat heel veel lucht geeft.”