Flink meer werklozen bijgekomen in april, grootste maandelijkse stijging in acht jaar tijd

Het aantal WW-uitkeringen is in april fors toegenomen. Waar er in maart nog 38.000 nieuwe WW-uitkeringen bij kwamen, waren dat er in april 74.000, meldt uitkeringsinstantie UWV. “Zo’n grote stijging van de éne op de andere maand hebben wij niet eerder gezien tijdens de vorige crisis. Het aantal uitkeringen is met een zesde toegenomen”, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV Rob Witjes.

In april ontvingen in totaal zo’n 292.000 mensen een werkloosheidsuitkering. In maart van dit jaar waren dat er nog iets meer 250.000 mensen. Het gaat om de grootste maandelijkse stijging in minstens acht jaar tijd . In maart werd er ook al een forse stijging aan werkloosheidsuitkeringen genoteerd.

Bekijk hieronder hoe het is gesteld met de werkeloosheid in jouw gemeente:

Wat opvalt in de regionale cijfers:

In alle gemeenten steeg het aantal WW-ontvangers vorige maand.

Van de tien grootste steden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst in Amsterdam: met meer dan 30 procent. Ook in Rotterdam (+21,8 procent) en Den Haag (+21,7 procent) steeg dit aantal fors.

De grootste stijging werd genoteerd in het Noord-Hollandse Diemen. In april waren hier 36,9 procent meer mensen van een WW-uitkering afhankelijk dan in maart, hoewel het om relatief kleine aantallen gaat.

Alle sectoren geraakt

In de maand maart nam de WW vooral toe bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur. Maar de toename van nieuwe uitkeringen zet zich in april door in veel meer sectoren, aldus het UWV.

De sterkste stijging is te zien bij de schoonmaakbranche (91 procent), uitzendbedrijven (87 procent), detailhandel (69 procent), cultuur (67 procent) en de horeca en catering (60 procent). De sectoren vervoer en logistiek (plus 9 procent), overige industrie (11 procent) en overheid (12 procent) hadden naar verhouding de kleinste toename van nieuwe WW-uitkeringen in april.

Veel jongeren verliezen hun baan

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in april daarnaast onder alle leeftijdsgroepen toe. Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar is de toename het grootst. In deze groep nam het gemiddelde aantal nieuwe WW-uitkeringen per week toe van 1900 in maart naar 3300 in april, een stijging van 75 procent. Deze toename bij jongeren is minder groot dan de vorige maand, toen de gemiddelde instroom per week met 185 procent toenam.

Bij andere leeftijdsgroepen is de instroom in de WW juist groter in april. Bij 35- tot 45-jarigen steeg de gemiddelde instroom per week van 1700 in maart naar 2600 in april, ofwel een toename van 51 procent. Een maand eerder steeg de instroom in deze leeftijdsgroep nog met 22 procent. Bij 55-plussers steeg de instroom in maart met 13 procent en in april met 36 procent.

Behalve dat er nieuwe uitkeringen zijn toegekend, zijn er ook uitkeringen beëindigd. In april eindigden in totaal 32.000 WW-uitkeringen. Dit komt bijvoorbeeld door het vinden van werk of het bereiken van de maximale duur.

ANP/LocalFocus