Door 10-jarige Pim is er nu een landelijke KIKA kortebroekendag

De 10-jarige Pim Remijn uit Doetinchem gaat al weken in zijn korte broek naar school om geld in te zamelen voor klasgenootje Rein (10) met leukemie. Zijn actie krijgt een vervolg: er komt een nationale KIKA Kortebroekendag

“De actie loopt volledig uit de hand, hartstikke leuk!”, reageert moeder Lot de Swart op het nieuws. “Pim zei na alle publiciteit: ‘Eigenlijk vind ik het jammer dat de korte broek weer uit moet, dan is er ineens geen aandacht meer voor Rein.’ Dat vond hij jammer, want met de korte broeken maak je de kinderen zichtbaar. Zij zijn als ze ziek worden ineens weg. Van school, van sport. Voor je het weet, ben je ze vergeten.”

Lees ook: Hele basisschool bibbert in korte broek voor zieke klasgenoot Rein (10)

De Swart liet het er niet bij zitten en belde KIKA. Zij reageerden enthousiast, zo vertelt Marijke Roskam van de stichting aan Hart van Nederland. “We vinden het ontzettend leuk, een geweldig initiatief. We vinden het fantastisch dat iemand dit doet voor zijn klasgenootjes en het werd mooi opgepakt door de school. Zelfs de directrice is in korte broek gekomen. We vinden dat we het groter moesten maken en zijn blij met de landelijke actie. Wat is nou één dag in korte broek?”

Eindstand

Donderdag kwam Pim met hoge uitzondering nog even terug op zijn school om het eindbedrag van zijn eigen actie via Facebook bekend te maken aan zijn klas. Hij heeft bijna 15.000 euro ingezameld. Hoe de nationale KIKA Kortebroekendag eruit gaat zien, moeten Pim en de stichting nog verder bedenken.

Pim loopt nog sowieso tot het einde van dit jaar in korte broek. Tot die tijd kan ook nog gedoneerd worden op www.kortebroekvoorrein.nl.