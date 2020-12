Hele basisschool bibbert in korte broek voor zieke klasgenoot Rein (10)

Dat het maar 1 graad boven het vriespunt is, maakt voor de 10-jarige Pim Remijn uit Doetinchem niet uit. Hij gaat al weken in zijn korte broek naar school om geld in te zamelen voor klasgenootje Rein (10) met leukemie. Maar vrijdag is Pim niet de enige met blote benen, want vandaag doet de hele school mee.

Pim Remijn hoorde afgelopen maart dat zijn klasgenootje Rein ziek was geworden. Sindsdien is Rein nooit meer fysiek op school geweest en doet hij af en toe lessen online mee via klassencontact. “Rein is vanwege zijn ziekte een beetje uit de directe aandacht verdwenen. Pim wilde dat iedereen aan Rein zou blijven denken en daarom besloot hij om elke dag in een korte broek naar school te gaan om geld in de zamelen voor KiKa”, vertelt Pim’s moeder Lot de Swart aan Hart van Nederland. “Elke dag. Naar school, naar de sportclub; iedereen ziet hem lopen. En omdat mensen aan hem vragen waarom hij in de winter nog een korte broek draagt, blijft er aandacht voor zijn klasgenootje Rein.”

‘Iedereen in de klas doet mee’

Maar Pim is niet de enige leerling van Basisschool De Zonneboom die betrokken is bij de moeilijke tijd die Rein en zijn ouders doormaken. De hele school doet mee aan de inzamelingsactie, door bijvoorbeeld koekjes te bakken en kerstpakketten te maken.

“De ouders van Rein vinden het geweldig om te zien hoe druk alle kinderen bezig zijn met de actie. Wij houden hen op de hoogte met foto’s, zodat ook Rein alles meekrijgt als hij zich bijvoorbeeld niet goed genoeg voelt om te beeldbellen”, vertelt schooldirecteur Arda Spek.

Al ruim 4500 euro opgehaald

De teller van de inzamelingsactie op school is inmiddels de 4500 euro voorbij. Pim zijn eigen inzamelingsactie heeft al 1700 euro opgehaald. Tot de kerstvakantie houdt Pim zijn korte broek aan. Dat wordt met de steeds lagere temperatuur wel even doorbijten. “Maar klagen doet hij niet want Rein heeft het veel erger, zegt Pim dan”, aldus moeder Lot. Bij thuiskomst pakt hij wel vaak meteen een dekentje voor over zijn benen. De winterbroeken liggen volgens zijn moeder nog met prijskaartjes en al in de kast. “Volgende week vrijdag gaan we alle donaties tellen en overmaken naar KiKa, dus tot die tijd kunnen mensen Rein nog steunen. En op dat moment trekt Pim ook weer een lange broek aan”, besluit Lot.

Meer informatie of ook doneren? Dat kan hier.