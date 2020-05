KHN-protocol gaat voorbij aan 1,5 meter-regel: toch dicht naast elkaar zitten in de horeca?

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een nieuw protocol opgesteld. Daarin staat dat twee personen vanaf 1 juni, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, binnen 1,5 meter bij elkaar kunnen gaan zitten. Daarmee gaan ze voorbij aan de regels van de overheid.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het protocol een interpretatie van de KHN. “Twee personen die bij elkaar zitten binnen de 1,5 meter is niet toegestaan”, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland, “maar er wordt pas gehandhaafd zodra er drie of meer personen dicht op elkaar zitten.”

Protocol KHN

Het protocol van de KHN komt voor de noodverordening van de overheid, die officieel pas komende week komt. In het protocol valt te lezen dat twee mensen aan een tafel binnen 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ook een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat zou dat kunnen.

De horecaorganisatie vult op hun site verder aan: “In het eerste protocol was KHN nog uit gegaan van 4 personen, maar dat is op dit moment in ieder geval nog een brug te ver.”

Verschil tussen kunnen en mogen

Dit strookt dus niet met de regels vanuit de overheid. De woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen Hart van Nederland: “Iedere branche maakt z’n eigen protocol en dat doet de horeca natuurlijk ook.” Maar zo’n protocol is geen officiële regelgeving. Dat iets kan, wil niet zeggen dat het ook mag. Het ministerie: “het uitgangspunt blijft 1,5 meter afstand houden.”

De horecaorganisatie reageert middels een woordvoerder op de uitspraken van het ministerie. Ze geven aan naar leden te communiceren dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden.

Wel blijven ze bij het standpunt dat twee personen op dichte afstand bij elkaar kunnen gaan zitten. “Mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen zijn een uitzondering. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.”