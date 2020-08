Een kapperszaak in Amsterdam is per direct gesloten nadat het pand in de nacht van vrijdag of zaterdag meerdere keren werd beschoten. Een nacht eerder was er ook al een explosie bij de barbershop.

Dat laat Halsema zaterdag weten. Volgens haar is er door de gebeurtenissen een “ernstig gevaar” voor de openbare orde. Ook is het veiligheidsgevoel in de omgeving van de kapperszaak “ernstig aangetast”, licht de burgemeester haar beslissing toe.

Eerst explosie, daarna beschieting

Het gaat om barbershop Alles in Bedrijf aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de politie werd het pand afgelopen nacht rond 4.15 uur vijf keer beschoten. Getuigen verklaarden na de schietpartij dat ze twee mannen op een motorscooter hebben zien wegrijden in de richting van de Jan de Louterstraat.

Een nacht daarvoor was het ook al raak bij de kapperszaak in het westen van de hoofdstad. Buurtbewoners werden toen even na 4.00 uur opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing werd er een flink gat in de voorruit van de barbershop geslagen.

Recherche spreekt eigenaar

Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. De recherche is na de beschieting een uitgebreid onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond. Naast gesprekken met de eigenaar van Alles in Bedrijf en getuigen worden er ook camerabeelden bekeken.

Mensen die meer weten over de explosie en beschieting worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

