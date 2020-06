Eigenaar van beschoten kapperszaak Tilburg: 'Waarom staat de naam van mijn vriend op het raam?'

De eigenaar van de kapperszaak in Tilburg aan de Korvelseweg die zaterdagnacht is beschoten, zegt niks te maken te hebben met de schietpartij. “Ik ben nog steeds heel erg geschrokken en ik durf hier momenteel niet meer te werken”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De eigenaar, Ilias Amawa, vertelt dat hij meteen op zijn slippers naar zijn kapperszaak was gekomen toen hij hoorde dat er twee kogelgaten in het raam zaten. Gelijk zag hij dat de naam van de man die donderdag in Tilburg was neergeschoten op het raam stond geschreven. “Dat is een vriend van mij en ik ken hem goed. Maar ik snap niet waarom zijn naam op mijn zaak staat. Ik heb met niemand een probleem”, zegt hij.

De 42-jarige Tilburger werd donderdag voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje neergeschoten. Volgens Ilias kwam hij die dag nog naar de kapperszaak om zijn haar te laten knippen. “Elke week komt hij naar de kapperszaak. Donderdag ging hij weg, en daarna is hij voor zijn huis neergeschoten.” Ilias heeft zijn naam meteen van de ruit gepoetst.

Kogel nog in de kapperszaak

Ilias voelt zich niet meer veilig in zijn zaak. “Ik doe mijn werk hier al vijftien jaar. Wat er is gebeurd is niet veilig voor mijn klanten en collega’s. Wij zijn allemaal onschuldig”, zegt hij vanuit zijn kapperszaak. In de zaak liggen de glasscherven nog op de stoelen. Ook ligt er een kogel op de grond.

De eigenaar is erg bang: “Ik snap niet wat er aan de hand is en waarom dit is gebeurd. Ik weet het niet. Morgen is er misschien wel iemand dood.”

Schietpartij derde op rij

De schietpartij zaterdagnacht was de derde op rij in Tilburg. Naast de 42-jarige Tilburger die vrijdag werd neergeschoten, werd er donderdag ook enkele keren op een auto geschoten. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen de drie schietpartijen.

Getuigen die schoten hebben gehoord verklaren tegenover de politie dat ze na de schietpartij iemand weg zagen rijden in een witte auto in de richting van de Sint Annastraat. Op die vluchtroute is later een kalasjnikov gevonden.