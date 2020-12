Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2021

Op zaterdag 2 januari trapt Wie Is De Mo? 2021 af. Maar welke BN’ers doen er dit jaar mee aan het populaire televisieprogramma? Dit zijn de kandidaten die zich dit jaar wagen aan het spelletje.

Traditiegetrouw begint het nieuwe seizoen van de spelshow in de eerste week van januari. Al was dat dit jaar geen gegeven, het coronavirus leek de opnames van een nieuw seizoen te dwarsbomen. Het was bijvoorbeeld lang de vraag of de beoogde reisbestemming haalbaar was. Pas in oktober werd duidelijk dat er tóch een nieuw seizoen kon worden gemaakt.

Lees ook: Goed nieuws voor Molloten: nieuw seizoen Wie is de Mol? in aantocht

Kandidaten Wie is de Mol? 2021

Schrijver en programmamaker Splinter Chabot, Hart van Nederland-journalist Charlotte Nijs, cabaretier Remco Veldhuis, actrice Renée Fokker, Chef’Special-zanger Joshua Nolet, adjunct-hoofdredacteur van Linda.nl Marije Knevel, radiomaker Erik de Zwart, voetballer Roxanna ‘Rocky’ Hehakaija, kunstenaar Florentijn Hofman en zangeres Lakshmi. Dat zijn de namen van de mensen die dit seizoen hun best gaan doen om de Mol te ontmaskeren. Op eentje na, de Mol zelf.

De kandidaten maakten zich maandagavond bekend tijdens een speciale uitzending van het programma Moltalk. Rik van de Westelaken presenteert het populaire spelprogramma. De reeks, die op 2 januari van start gaat, werd opgenomen in Tsjechië.

Charlotte Nijs, die politiek verslaggever is bij Hart van Nederland, zei in Moltalk dat ze in haar werk wel vaker te dealen heeft met mensen die een andere agenda hebben. Ze verwacht dat die vaardigheid goed van pas komt in de zoektocht naar de Mol.

Lees ook: Amsterdamse straatvoetbalster Rocky in nieuwe speelmodus FIFA 20

Beeld: Avtrotros