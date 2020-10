Goed nieuws voor Molloten: nieuw seizoen Wie is de Mol? in aantocht

Het 21e seizoen van het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? gaat op zaterdag 2 januari 2021 van start. Dat heeft het programma maandag bekendgemaakt in een video.

In de video spreekt presentator Rik van de Westelaken de kandidaten van het nieuwe seizoen toe. “De komende periode zullen jullie fysiek en mentaal uitgedaagd worden. Jullie zullen elkaar hard nodig hebben, maar jullie zijn ook elkaars tegenstander”, aldus de presentator. Welke bekende Nederlanders er meedoen en in welk land het seizoen zich zal afspelen, is nog onbekend.

Seizoen onzeker door corona

De aankondiging van het 21e seizoen komt voor velen als een verrassing. Vanwege het coronavirus was het lange tijd onzeker of het volgende seizoen wel kon worden gemaakt. “Het gaat achter de schermen vooral om de vraag of de reisbestemming nog haalbaar is en waar kun je nog naartoe reizen en redden we het dan nog? […] Vooralsnog zeggen we niet dat het niet door kan gaan en hoopt iedereen dat we het halen”, liet een woordvoerder afgelopen zomer nog weten.