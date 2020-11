Kabinet komt met landelijk messenverbod voor minderjarigen

Het kabinet wil dat er een landelijk verbod komt op de verkoop van messen aan minderjarigen. Het verkoopverbod is onderdeel van een bredere aanpak om het dragen en misbruiken van messen door jongeren tegen te gaan.

Sinds vorig jaar zijn er steeds vaker steekpartijen waar minderjarigen bij betrokken zijn. Daarom heeft het kabinet samen met onder meer politie, justitie en gemeenten een actieplan opgesteld om deze vorm van geweld tegen te gaan, laten Justitie-ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker woensdag weten.

