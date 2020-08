Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0

Het kabinet komt binnenkort met een nieuw steunpakket. Daarmee moeten bedrijven en ondernemers die in zwaar weer zitten door de coronacrisis ook na 1 oktober geholpen worden, wanneer het huidige noodplan afloopt. Het lijkt erop dat voor het nieuwe steunpakket minder bedrijven in aanmerking zullen komen.

Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen Hart van Nederland, na berichtgeving in De Telegraaf en het AD. Tegelijkertijd wijzen ze erop dat de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Ook woensdag en donderdag worden weer belangrijke gesprekken gevoerd over financiële steun voor het bedrijfsleven. Wanneer het steunpakket gepresenteerd wordt, is daarom ook nog niet helemaal duidelijk.

“Gun ons nog even de tijd”, zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hij wilde woensdagochtend voor de camera van Hart van Nederland nog niet ingaan op de inhoud van het nieuwe pakket. “We gaan doen wat ook in de volgende fase weer nodig is voor burgers en bedrijven. Maar als je kijkt naar de stand van de economie en de voorspellingen voor het aantal faillissementen en burgers dat hun baan gaat verliezen, dan is dat een heel vervelend plaatje.”

‘NOW-regeling aangepast’

Het noodpakket 3.0 moet gaan duren tot de zomer van volgend jaar, zo schrijven het AD en De Telegraaf. Daarmee is de looptijd veel langer dan de vorige twee pakketten.

Een ander belangrijk verschil zit in de NOW-regeling. Nu maken bedrijven daar aanspraak op als hun omzet met tenminste 20 procent is gedaald door de gevolgen van de coronacrisis. In het nieuwe noodpakket wordt die grens opgeschoven naar 30 procent. Dat betekent dat een stuk minder ondernemers in aanmerking komen.

Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor zijn rekening neemt afgebouwd. In de plannen die nu op tafel zijn gekomen, gebeurt dat stapsgewijs. Nu is het zo dat de overheid 90 procent van de personeelskosten betaald. In het nieuwe plan moet dat worden teruggeschroefd naar achtereenvolgens 80,70 en 60 procent. Daarnaast zouden bedrijven meer ruimte moeten krijgen om personeel te ontslaan.

Omscholing van personeel

Twee andere belangrijke regelingen uit de vorige steunpakketten, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), zouden ook in het noodpakket 3.0 blijven. Wel wordt er nog gesproken over de aanpassing van een aantal details.

Verder is ook in het nieuwe steunpakket waarschijnlijk veel aandacht voor de omscholing van personeel. Op die manier kunnen medewerkers die weg moeten bij noodlijdende bedrijven, overstappen naar sectoren waarin het beter gaat.