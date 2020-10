Kaartjesactie voor eenzame Daniëlle: 'Ik heb nooit beseft dat je zo eenzaam kunt zijn'

Vandaag start de week tegen de eenzaamheid. Nog steeds is een aanzienlijk deel van de Nederlanders eenzaam, zo’n miljoen mensen. Door de coronacrisis zal dit aantal alleen maar oplopen zo is de verwachting. Daniëlle Boersma (59) verloor begin dit jaar haar man aan een hartinfarct. Daarna ervoer ze zelf wat het is om je eenzaam te voelen. Dochter Wanda gaf haar daarom op voor een speciale kaartjesactie van het Oranjefonds.

“Ik dacht, die acties zijn alleen voor oude en eenzame mensen, niet voor mij. Maar waarom ook niet?” zegt Daniëlle die sinds de dood van haar man in een gat viel. De coronacrisis kwam er ook nog overheen. Voor haar dochter Wanda reden om iets te doen.

Het Oranjefonds deed een oproep: geef iemand op, zodat iedereen een ansichtkaartje kan sturen naar Daniëlle om haar een hart onder de riem te steken. “Mijn moeder is meer dan veertig jaar bij mijn vader geweest, ze mist hem enorm”, zegt haar dochter Wanda. “Dit is het minste wat ik kan doen.”

Lees ook: Matthijs begonnen als nieuw quarantainemaatje van Marcel: ‘Ik was wel een beetje brutaal’

Sterk zijn

“Je probeert sterkt te zijn”, zegt Daniëlle. “Ik heb voor heel veel dingen gestaan in het leven, maar dit, dit is zwaar.” Daniëlle heeft vijf kinderen en zes kleinkinderen, vrienden en een broer waar ze zo nu en dan contact mee heeft.

“Maar dat is toch anders. Je zegt tegen hen ook niet alles, en je vindt jezelf ook niet zielig. Bij vrienden langsgaan lukt ook niet altijd, ik zit in een scootmobiel door mijn reuma. En toen kwam corona er ook nog bovenop. Het was gewoon een raar jaar. Ik heb nooit beseft dat je zo eenzaam kunt zijn.”

Als je Daniëlle een kaartje wil sturen, kijk dan op www.oranjefonds/veelliefs