Jos B. gaat in hoger beroep tegen de veroordeling tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. De rechtbank Maastricht acht bewezen dat de 58-jarige B. Nicky heeft misbruikt en ontvoerd en dat de 11-jarige jongen als gevolg daarvan is overleden.

B.’s advocaat Gerald Roethof liet vrijdag direct na afloop van het vonnis weten beroep aan te tekenen. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. In een eerste reactie laat het OM weten het vonnis goed te bestuderen en daarna te beslissen om al dan niet in hoger beroep te gaan. “We hopen dat dit vonnis de familie kan helpen bij het dagelijkse gemis van Nicky”, reageerde de persofficier.

Lees ook: Jos B. krijgt 12 jaar cel voor seksueel misbruik met dood tot gevolg Nicky Verstappen

Volgens het OM heeft B. wel degelijk Nicky met opzet gedood, dat zou voor het OM een reden kunnen zijn om het gerechtshof nog naar de zaak te laten kijken.