Rechter: Jos B. schuldig aan seksueel misbruik Nicky Verstappen, niet aan opzet bij dood

Jos B. is schuldig bevonden aan het seksueel van Nicky Verstappen in 1998. De rechtbank in Maastricht achtte het bewezen dat B. de kleren van de jongen heeft uitgetrokken en heeft gepenetreerd. De rechter acht het niet bewezen dat B. Nicky met opzet heeft gedood maar veroordeelt hem wel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De rechtbank acht bewezen dat Nicky is ontvoerd. Hij is gedwongen het seksueel misbruik te ondergaan, stelt de rechtbank. De familie van Nicky hoort het vonnis in de rechtbank in tranen aan. Het vonnis is nog bezig.

Tegen verdachte Jos B. is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden.

Pas twee jaar geleden werd verdachte Jos B. aangehouden, na een DNA-match. De 58-jarige B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky. Verder deed hij er het zwijgen toe, tot voor kort tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. Toen kwam hij met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de 11-jarige jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens hem.

De rechtbank is nog tot circa 14.45 uur bezig om het volledige vonnis uit te spreken.