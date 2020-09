Door de huurverhoging en inflatie stijgen de huurprijzen dit jaar het meest in Rotterdam. Dit merken ook inwoners Joop (72) en Ria (75) Pieren. “Toen wij hier in 1983 kwamen wonen betaalden we 189 gulden. Dit jaar is de huur zelfs verhoogd met 3,9% tot 463,85 euro.”

Joop en Ria Pieren wonen in een vierkamerflatje in de buurt IJsselmonde in Rotterdam. Ze zijn beide met pensioen en leven van spaargeld en een aow’tje. “We moeten steeds meer uitgeven aan onze huur. Gelukkig hebben we wel een spaarpotje gemaakt voor ons pensioen, maar die wordt ook steeds leger”, vertelt Joop aan Hart van Nederland.

Amper rondkomen

Het stel is al jaren actief in de bewonerscommissie. Zij krijgen dan ook bezorgde buren aan de lijn als er weer eens een huurverhoging is doorgevoerd. “Ik hoor om me heen zo veel verhalen van mensen die amper kunnen rondkomen. En zij treden daar niet mee naar buiten omdat zij zich daarvoor schamen. Maar ze zijn er en ik ken er een hoop”, vertelt Joop.

Het Rotterdamse stel beseft dat zij geluk hebben dat hun woning nog een relatief lage huurprijs heeft. “Maar als in onze woning een nieuwe huurder zou komen, betaalt diegene zo 100 tot 150 euro extra. Dat zien we bij onze buren. En zo veel geld zijn wij minimaal ook kwijt als we ooit gaan verhuizen.”

Noodpakket

De Woonbond luidde maandag de noodklok dat er een steunpakket moet komen voor de huursector. Het echtpaar Pieren hoopt dat hiermee de druk op ouderen voor het betalen van hoge huurprijzen eindelijk wat minder wordt. “Want hoe zuur is het dat je al die jaren hebt gewerkt voor een klein pensioen en aow’tje en dat je vervolgens elk jaar het hoogste van het hoogste betaalt voor je huis?”