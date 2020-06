Jongeren vroegen vaker om hulp bij online misbruik tijdens de lockdown

Jongeren hadden tijdens de intelligente lockdown vaker de behoefte om te chatten of bellen over online misbruik. Dat blijkt uit cijfers van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Veel jongeren geven aan dat het gebrek aan afleiding ervoor zorgt dat zij meer gaan piekeren over nare ervaringen op het internet.

Of het online misbruik de afgelopen periode ook daadwerkelijk is toegenomen is aan de hand van deze cijfers moeilijk te zeggen, zegt Simone Belt van het EOKM. “We denken wel dat jongeren vaker online seks zoeken, omdat ze fysiek niet bij hun vriendje of vriendinnetje kunnen zijn en cybercriminelen zitten waarschijnlijk ook meer online.”

‘Niet meer stoppen met nadenken’

Vooral over het fenomeen sextortion, chantage met naaktfoto’s, werden de afgelopen periode via de website Helpwanted.nl meer meldingen gedaan. In de maanden voor de coronacrisis ontving het EOKM in totaal zo’n 480 meldingen per maand en in de maanden april en mei verdubbelde dit. Belt zag dat de gesprekken anders waren dan in ‘normale’ tijden. “Ze duurden gemiddeld langer en de vraag was vooral: hoe zorg ik ervoor dat ik er niet meer zoveel over nadenk?”

Veel jongeren gaven aan er normaal niet zoveel aan te denken, maar door een gebrek aan afleiding van vrienden, familie en school constant te piekeren over wat hen is overkomen. Jongeren van rond de vijftien jaar bellen bijvoorbeeld over foto’s die zij een tijd terug hebben gestuurd. “Ze zijn doodsbang dat de foto’s alsnog zullen uitlekken en dat vrienden ze dan niet meer aardig vinden. Ze kunnen vaak niet meer stoppen met nadenken hierover,” zegt Belt. Er wordt ook veel hulp gevraagd in situaties waarbij jongeren gechanteerd worden met hun naaktfoto voor geld.

Blijf erover praten

Volgens Belt is het belangrijk dat jongeren nu we langzaam uit de lockdown komen en ook de scholen weer open gaan blijven praten over hun ervaringen met online misbruik: offline, met mensen uit hun omgeving. “Het helpt echt,” zegt Belt. “Anders ga je ermee in je hoofd zitten. Praat er het liefst over met een volwassenen.”

Ze hoopt dat het weer opstarten van de scholen ervoor zorgt dat jongeren hun verhalen weer meer kunnen delen, omdat ze bijvoorbeeld weer naar een docent toe kunnen stappen. Op dit gebied kan volgens Belt nog veel bereikt worden. “We maken ons altijd wel zorgen. Er moet meer over worden gesproken in de klas, door ouders en door jongeren onderling.”

Het EOKM pleit ervoor de de afhandeling van zaken als sextortion en andere vormen van online misbruik meer prioriteit krijgen. Misdaadverslaggever Peter R de Vries sprak zich hier afgelopen februari over uit in de Tweede Kamer tijdens een debat over dit onderwerp.