Vooral jonge Nederlanders vinden dat de versoepelingen van de coronamaatregelen te snel gaan. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 2700 mensen.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Op de vraag hoe we tegen versoepelingen aankijken, wordt verschillend geantwoord door Nederlanders. De grootste groep, 40 procent, zegt dat het nu prima gaat. Maar voor een op de vijf ondervraagden gaat het stappenplan van het kabinet niet snel genoeg, terwijl eenderde juist vindt dat de versoepelingen te snel gaan.

Geen risicogroep, wel bang

Opvallend is dat de vrees voor een tweede golf aan coronabesmettingen relatief het grootst is onder jongeren. 35 procent van de Nederlanders onder de dertig jaar geeft aan bang te zijn de versoepelde maatregelen te snel worden toegepast. Dit ondanks dat zij niet de grootste risicogroep voor het coronavirus zijn.

Tegelijkertijd blijkt ook dat de verdeeldheid onder jongeren het grootst is, want ruim een kwart van de jongeren zegt dan weer dat de ingrijpende coronamaatregelen sneller moeten worden afgebouwd. Dat is een hoger percentage in vergelijking met andere leeftijdscategorieën.

Tot slot zijn er ook duidelijke verschillen te zien tussen mannen en vrouwen. Zo vindt 23 procent van de mannen dat het niet snel genoeg kan gaan wat betreft de versoepelingen, tegen 17 procent van de vrouwen. Omgedraaid vindt eenderde van vrouwen het nu juist te snel gaan, bij mannen is dat 29 procent.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.