Zwaargewonde jongen (17) overlijdt alsnog na aanrijding met snelheidsduivel

Een 17-jarige jongen uit Naaldwijk die zondagochtend in Honselersdijk zwaargewond raakte na een aanrijding met een automobilist, is maandagavond in het ziekenhuis overleden. De verdachte automobilist (29) zit nog vast.

De jongen fietste samen met een andere jongen op de Broekpolderlaan in Honselerdijk, toen hij van achteren werd geschept door een auto. Hierna zou de automobilist er met hoge snelheid vandoor zijn gegaan. Uiteindelijk kwam de politie de zwaar beschadigde auto op het spoor en kon een 29-jarige man, zonder vaste woonplaats, worden aangehouden.

Met spoed naar het ziekenhuis

Een Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Daarna werd het slachtoffer in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij een dag later alsnog aan zijn verwondingen.

De automobilist wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig ongeval, het wegvluchten van de plaats van het ongeval en rijden onder invloed. Hij zit nog vast. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Beeld: District 8