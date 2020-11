Vrienden starten inzamelingsactie voor doodgereden Sebastiaan (42) uit Wijchen

Vrienden van de in Wijchen doodgereden Sebastiaan (42) zijn een inzamelingsactie gestart om de nabestaanden van de man financieel een hart onder de riem te steken. De crowdfundactie staat op het moment van schrijven pas drie uur online, maar de teller staat nu al op bijna 16.000 euro.

Sebastiaan kwam afgelopen dinsdag om het leven nadat hij een hardrijdende pakketbezorger in de wijk De Ververt aansprak op zijn snelheid. Er ontstond een woordenwisseling, waarna de 18-jarige pakketbezorger de Wijchenaar tot twee keer toe overreed met zijn bestelbusje. Sebastiaan overleefde dat niet. “Dit verschrikkelijke nieuws raakt ons diep. Loos (naar zijn achternaam Theloosen, red.) was nog maar 42 en we missen nu al zijn energie en hart van goud,” schrijven zijn vrienden op de crowdfundpagina.

‘Het verlies is al groot genoeg’

“Onze harten gaan uit naar zijn vrouw Liv, zijn zoon Lyam en dochter Loïs. We zouden willen dat we iets van hun verdriet konden wegnemen. Naast liefde en kracht, wensen we hen rust en vooral zo min mogelijk zorgen toe. Het verlies is al groot genoeg”, schrijven ze. “Via deze crowdfunding willen we hen alle ruimte geven die er nodig is om dit verlies te verwerken. Zodat ze geen kopzorgen hoeven te hebben om de financiën, maar kunnen zorgen voor elkaar.”

De actie van de vriendengroep kan rekenen op veel steun. Binnen drie uur tijd doneerden zo’n 500 mensen samen bijna 16.000 euro voor de nabestaanden van de omgekomen man. Naast bekenden dragen ook onbekenden hun steentje bij, zo valt te lezen in de reacties. “Sterkte, het enige wat ik kan doen voor jullie ook al ken ik jullie niet.”

In Wijchen wordt zaterdag een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan Sebastiaan. Een verslag van de stille tocht is vanaf 19:00 uur te volgen via de Facebook-pagina van Hart van Nederland.