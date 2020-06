Invasie van lieveheersbeestjes op Nederlandse stranden: 'Dit is niet meer normaal'

We trekken massaal naar de stranden op deze snikhete dagen, maar miljoenen lieveheersbeestjes denken daar net zo over. En dat is niet fijn. Op alle Nederlandse stranden, met uitzondering van de Waddeneilanden, wemelt het van de gestippelde insecten. Dat blijkt uit uit een rondgang van Hart van Nederland.

Badgasten klagen over gekriebel onder hun zwemkleding en parasols zitten vol met honderden lieveheersbeestjes. Ze zitten overal. Veel strandbezoekers vinden dat zo vervelend dat ze, ondanks het mooie weer, toch snel weer naar huis gaan.

Eindelijk écht zomerweer

Voor strandtenthouders zijn dit de dagen waarop ze de verliezen van de coronatijd weer een beetje goed hopen te maken. Maar ook rond de strandpaviljoens zijn de lieveheersbeestjes een plaag. Mirel Salihovic, chef van strandtent FFtijd in Hoek van Holland: “Ze zitten echt overal, dit is niet meer normaal. Mijn viskar zit er ook vol mee en af en toe springt er één in de frituur. Je doet er niks aan.”

Lees ook: Grote meerderheid Nederlanders vreest oprukkend ongedierte

Niet aan te ontsnappen

Snel naar een ander strand zou je denken. Maar wie op de vlucht gaat voor de lieveheersbeestjes komt bedrogen uit. Alle Nederlandse stranden zitten vol zo blijkt. Hart van Nederland maakte een rondgang langs strandtenten van Zeeland tot aan Den Helder. Overal zwermen lieveheersbeestjes. “Ik deed net nog een parasol open, er zaten er meer dan vijfhonderd in! En vanavond zullen het er nog veel meer zijn, dat zag je gisteren ook”, aldus Anduril Blokker van restaurant De Strandtent in Callantsoog. “Gelukkig doen ze niks en kinderen vinden ze vaak ook wel leuk. Maar nu zijn het er wel heel erg veel.”

Wie toch aan de gestippelde insecten wil ontsnappen zal de boot moeten pakken. Op Texel lijken ze, in ieder geval tot nu toe, niet te zitten.

Duurt nog wel even

Volgens boswachter Mark Kras duurt de ‘plaag’ nog wel even. “De lieveheersbeestjes worden meegevoerd door de oostenwind. Ze zitten achter hun prooien aan, gaan steeds hoger en worden zo richting de kust geblazen”, legt hij uit. “Als ze boven het water komen gaan ze snel naar beneden om niet in het water terecht te komen en zo landen ze massaal op de stranden. En dus op de badgasten. Ze zullen er ook de komende dagen nog wel zijn.”

Ook op sociale media klagen mensen steen en been over de beestjes.

Als iemand overweegt lieveheersbeestjes te kopen om luizen te bestrijden: ik verkoop ze vanaf nu. #strand pic.twitter.com/SNRqZI87re — Lisette Schrijft (@Lisetthea) June 26, 2020

Ze heten lieveheersbeestjes, maar zo lief zijn ze eigenlijk niet.Strand bezaaid met die STOUTE beestjes pic.twitter.com/OOtJN1QXlF — Gertjan Keijl (@TRDK) June 26, 2020

Vraag me af waar die lieveheersbeestjes opeens vandaan komen😳 — Manon (@____Manon1) June 26, 2020