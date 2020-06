Politie blaast voordeur op en houdt vier verdachten aan na vondst automatische vuurwapens

Bij invallen in Hoofddorp, Hillegom, Meppel en Breukelen heeft de politie donderdagochtend vier verdachten aangehouden. Dat is gebeurd naar aanleiding van een grote wapenvondst in Hoofddorp. In de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch werden in maart vorig jaar in een garagebox automatische vuurwapens aangetroffen. De politie neemt de zaak hoog op.

Wapens voor liquidaties

“Er zijn wapens aangetroffen in een woonwijk, dat willen we echt niet”, aldus de teamchef van de recherche. “Deze wapens worden gebruikt voor liquidaties. Dan moet je denken aan handgranaten en geweren. We zijn heel blij dat we de verdachten hebben kunnen aanhouden.”

De politie heeft foto’s vrijgegeven van de aangetroffen automatische vuurwapens en explosieven. Vanwege de aanwezigheid van handgranaten moest bij de politieactie ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) worden ingeschakeld. (Tekst gaat verder onder foto)

In de garagebox in Hoofddorp zijn ook andere goederen aangetroffen die vaak worden gebruikt bij een liquidatie. Bijvoorbeeld donkerkleurige kleding, handschoenen en lege nummerborden die bedrukt kunnen worden met een vals kentekennummer.

Deur opgeblazen bij inval

Op videobeelden is te zien hoe een zwaarbewapend arrestatieteam een voordeur opblaast en een inval doet. De opgepakte verdachten worden deze week nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal bepalen of en hoelang de verdachten in voorlopige hechtenis blijven.

Eerder werden in deze zaak al twee verdachten aangehouden.