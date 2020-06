Politie vindt jachtgeweren, revolvers, kruisboog én granaat bij inval in Stadskanaal

De politie heeft zaterdagmiddag tientallen wapens aangetroffen tijdens een inval in een woning aan de Glaslaan in Stadskanaal. De bewoners van het pand, een man en een vrouw van 55 jaar, zijn aangehouden op verdenking van het bezit van de wapens.

De politie deed de inval na een anonieme tip. Onder andere revolvers, jachtgeweren, kogelgeweren, hagelgeweren, een kruisboog, een oefengranaat en diverse soorten munitie werden gevonden. Hoeveel wapens er precies zijn gevonden, is nog niet duidelijk. De politie spreekt in ieder geval van ‘tientallen’. Alle wapens zijn in beslag genomen. Zondag gaat de huiszoeking verder.

‘Foute boel’

Volgens de politie had het stel geen vergunning voor wapenbezit. “Als je een vergunning hebt voor wapenbezit, dan moet het wapen in een kluis opgeborgen liggen. Dat was niet het geval. Daarbij zijn het zo veel wapens, dat is gewoon foute boel. Dat kan niet anders dan dat het om strafbare wapens gaat”, aldus woordvoerder Paul Heidanus tegen Hart van Nederland.

De politie plaatste zondagochtend een foto van een aantal wapens op Twitter. “Dit is nog maar een klein deel van het geheel”, zegt de woordvoerder. “De wapens zijn aangetroffen in verschillende ruimtes in de woning.” In welke ruimtes de wapens precies zijn aangetroffen, kon de politie nog niet zeggen.