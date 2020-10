Instagram maakte van huisvrouw Ilham een ondernemer met meer dan een half miljoen klanten

Instagram bestaat dinsdag precies 10 jaar. Het platform om foto’s en video’s te uploaden is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest populaire apps onder Nederlanders. Instagram heeft het leven van Ilham Cherradi uit Portugaal compleet veranderd. Zij kreeg binnen een aantal jaar 600.000 volgers met haar persoonlijke pagina over tafeldecoratie.

Instagram groeit nog steeds in Nederland. Dit jaar checken dagelijks gemiddeld 3,4 miljoen Nederlanders het platform. In totaal kent ons land 7,1 miljoen gebruikers. Door de jaren heen is Instagram veel veranderd, ziet ook social media-expert Corinne Keijzer. “In de begintijd van Instagram deelden mensen vooral hun mooie amateurfoto’s met hun telefoon gemaakt. Na een tijdje vonden de influencers het platform en werden steeds meer professionele foto’s gedeeld.”

600.000 volgers

Ilham Cherradi begon zelf ook met het delen van zelfgemaakte foto’s. “Ik houd heel erg van het mooi opmaken van tafels”, vertelt ze. “Een aantal jaar geleden ben ik begonnen met maken van foto’s van de tafels en binnen korte tijd kreeg ik steeds meer volgers.” Uiteindelijk kwamen er dagelijks zo’n 1000 volgers bij zonder dat Ilham gebruik maakte van populaire hashtags. Inmiddels is haar account de zeshonderdduizend volgers gepasseerd.

Al snel vragen volgers waar Ilham haar decoratie vandaan haalt, zodat ze haar foto’s konden namaken. Dat bracht Ilham op het idee om een webwinkel te beginnen met een showroom, voor als mensen de producten in het echt nog wilden zien. Ook die stap pakte voor de nieuwe zakenvrouw goed uit.

Baan opgezegd

Ze begon een showroom met een oppervlakte van 85 vierkante meter, maar dat werd al snel te klein. Het bedrijf is inmiddels zo groot geworden dat Ilham op 2 oktober is verhuisd naar een pand van 1000 vierkante meter. Haar man heeft twee jaar geleden zijn baan opgezegd om voor het bedrijf van zijn vrouw gaan werken. “Zonder Instagram was dit nooit gelukt”.