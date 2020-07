De jarenlange strijd tussen Ineke van Amersfoort (83) en de gemeente Den Helder is ten einde: de Raad van State heeft woensdag bepaald dat ze haar felgroene huis inderdaad moet overschilderen.

De Raad van State benadrukt in haar oordeel dat het er niet om gaat of de groene kleur van Ineke’s huis “mooi of vrolijk” is, maar om de vraag of de kleur te veel afwijkt van de eisen die de welstandscommissie aan woningen stelt. Dat is volgens de raad in deze zaak inderdaad het geval.

Ineke mag nu een nieuwe kleur ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente Den Helder. “Hierin behoudt zij enige mate van keuzevrijheid”, aldus de definitieve uitspraak. Als ze blijft weigeren om haar huis over te schilderen mag de gemeente dat doen op haar kosten.

Een ‘vrolijke’ kleur

In 2017 schilderde Ineke haar huis appeltjesgroen omdat ze het een mooie kleur vond. Andere woningen in de straat hebben ook gekleurde gevels, vandaar dat de Helderse vond dat het wel kon. “Ik word er vrolijk van”, vertelde ze eerder aan Hart van Nederland.

Maar sommige buren en de gemeente waren het daar niet mee eens. Andere woningen zijn inderdaad ook beschilderd, maar in pastelkleuren. Ineke’s huis heeft een te felle kleur, meende de welstandscommissie. Dus moest ze haar huis een andere, meer passende kleur geven. Ineke was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

In hoger beroep

De rechter stelde haar vorig jaar echter in het ongelijk. De gemeente had terecht de welstandsnota van 2015 toegepast waarin staat dat de huizen in Ineke’s woonwijk niet fel gekleurd mogen zijn. Dat ze in 2008 wel toestemming kreeg om haar woning een likje verf te geven, maakte volgens de rechter niet uit.

Ineke liet het daar echter niet bij zitten en ging in hoger beroep bij de Raad van State. Nu de hoogste bestuursrechter in Nederland een oordeel heeft geveld staat definitief vast dat ze haar huis in een andere kleur moet verven.

