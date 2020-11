In de file voor Sinterklaas: Vorden onthaalt goedheiligman met drive-intocht

De intocht van Sinterklaas verliep vanwege het coronavirus dit jaar anders dan anders. Op veel plekken was de aankomst van de goedheiligman online te volgen, maar in het Gelderse dorpje Vorden konden kinderen een échte glimp van de Sint opvangen: via een drive-in.

Andere jaren reed Sinterklaas tijdens de intocht op zijn schimmel door het dorp terwijl hij door vele kinderen werd toegezongen. Maar dat zat er dit jaar niet in. Toch liet Vorden het sinterklaasfeest dit jaar niet zomaar aan zich voorbijgaan en werd de intocht omgetoverd tot drive-intocht. Zo kon de Sint corona-proof toch worden onthaald.

Route uitgestippeld

“We hebben een pand op een industrieterrein. Het is mooi, klassiek en lijkt op een pakjeshuis. We zetten Sinterklaas ervoor met hoofdpiet. Zij komen uit één gezin, net als veel pieten”, vertelt Carmen Rondeel van Sinterklaascomité Vorden aan Hart van Nederland.

Lees ook: Tot op het laatste moment geheim: in dit vestingstadje kwam de Sint aan

De organisatie heeft een hele route uitgestippeld die bezoekers van de drive-in met de auto kunnen volgen. Op de route komen de kinderen langs Sinterklaas en kunnen ze corona-proof hun tekeningen aan hem overhandigen. Aan het einde van de route worden de bezoekers door pieten getrakteerd op iets lekkers.

“Er komen ook mensen van verder weg”, zegt Rondeel. “Zij zeggen: dan moet ik maar wachten, zo zien mijn kinderen het toch. We doen het voor hen, het is een geweldig feest.”