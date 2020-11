Het was een tijd lang een groot geheim. Waar zou Sinterklaas met zijn Pakjesboot aanleggen tijdens de landelijke intocht? Zaterdagochtend was het dan zover en kwam de goedheiligman aan in het Gelderse Elburg. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is apetrots dat de Sint en zijn pieten dit jaar aanmeerden in zijn gemeente.

“We ontvangen Sinterklaas al jarenlang ‘s avonds, maar dit jaar voor het eerst in de ochtend”, vertelt Rozendaal vereerd. De burgemeester moest het wel even geheim houden dat de Sint in Elburg aankwam. “We wisten het pas een paar dagen van tevoren. Ik was gister bij de kapper en werd er aan mij gevraagd: komt Sinterklaas hier aan? En toen zei ik dat ik van niks wist.”

Leuke reacties

Toen de intocht vanochtend werd uitgezonden, kreeg Rozendaal veel appjes. “Ik kreeg leuke reacties van vrienden en collega’s. Mijn nichtjes en neefjes zaten ook voor de televisie te kijken, daar kreeg ik foto’s van doorgestuurd.”

De burgemeester baalt alleen dat Sinterklaas en zijn pieten niet zelf heeft kunnen ontmoeten. “Door corona heb ik hem helaas niet zelf in de haven kunnen ontvangen.” Ook kon er om die reden geen publiek bij de intocht zijn.