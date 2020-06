IJsbeerjong Yura overleden in Ouwehands Dierenpark

Yura, een van de twee ijsbeerjongen die in november werden geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is overleden. Dat meldt de dierentuin vrijdag. Het park stelt dat de dood van het ijsbeerjong komt door een “zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden”.

De exacte toedracht van het overlijden donderdagavond van het half jaar oude diertje wordt nog onderzocht. Hoofd dierverzorging José Kok noemt het hartverscheurend om het ijsbeertje te verliezen.

Afscheid genomen

De tweeling Yuka en Yura kwam in november 2019 ter wereld. In maart kwamen zij samen met hun moeder voor het eerst naar buiten. De afgelopen weken was de kleine tweeling volgens de dierentuin volop aan het ravotten met elkaar of met hun moeder. Het duo was erg actief en het groeide goed, aldus Ouwehands Dierenpark. De moeder en het andere jong hebben uitgebreid afscheid genomen van de kleine ijsbeer.

Het is voor het eerst in jaren dat Ouwehands Dierenpark een ijsbeertje verliest. In de dierentuin zagen meerdere ijsberen al het levenslicht, om na een aantal jaar naar een ander park te verhuizen. Zo wordt bijgedragen aan het internationale fokprogramma om de diersoort in stand te houden.

