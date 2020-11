Huisjeseigenaren Recreatieoord zijn vertrouwen in gemeente kwijt door verkoopplannen

Ruim drie weken nadat er een brief op de deurmat viel over de aangekondigde verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland, mogen de recreanten zaterdag weer even het terrein op om naar hun huisjes te kijken. De zorgen zijn nog steeds het gesprek van de dag. “Wat betekent de verkoop voor mij en voor mijn plekje? We hebben zo veel vragen maar nog geen antwoorden.”

De belangen van zo’n 1200 huisjeseigenaren worden behartigt door de Recreanten Advies Raad (RAR) waar Yoek Kouwenhoven sinds kort woordvoerder is. “De aankondiging van de verkoop kwam zo rauw op ons dak, dat we in drie weken tijd een heel nieuw team hebben samengesteld om een vuist te maken.” Door het grote verzet vanuit de recreanten zijn de verkoopplannen nu uitgesteld tot januari. De gemeente moet nu eerst met de betrokkenen om tafel voordat er een besluit wordt gemaakt. “Maar hier hebben we weinig vertrouwen in. Op dit moment zijn het alleen nog maar woorden”, vertelt Yoek.

Recreanten niet betrokken bij verkoop

Het Recreatieoord is een plek waar zo’n negenhonderd huisjes en tweehonderd stacaravans staan waar recreanten in de zomermaanden gebruik van kunnen maken. De huisjes zijn in eigendom en de grond wordt gehuurd van de gemeente. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor het beheer en de kosten die daarbij komen kijken. Deze vielen vorig jaar hoger uit dan wettelijk mag, schrijft de gemeente op haar website. “Het recreatieoord en bijbehorende camping zijn toe aan verbetering en modernisering en dit mag de gemeente alleen doen als het kostendekkend is. Dat is nu niet het geval.”

De recreanten vinden het onbegrijpelijk dat zij op geen enkele manier betrokken zijn bij de overleggen over een eventuele verkoop. “Ons is nooit gevraagd of we wellicht meer huur zouden willen betalen om de kosten te kunnen dekken. En daarnaast hebben wij onze vraagtekens bij de hoge rekening van de gemeente. De afgelopen twee jaar zijn er drie speeltuinen geplaatst en zijn er honderden straatnaambordjes op het park gekomen. Wat ons betreft een dure en overbodige investering waarop wij nu misschien worden afgerekend.”

Online informatiebijeenkomst

Voor de huisjeseigenaren is het nu dus wachten op een gesprek tussen de betrokken wethouders, de gebiedscommissie en de Recreanten Advies Raad. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat aan Hart van Nederland weten dat er ook dit jaar nog een online informatiebijeenkomst plaatsvindt, waar recreanten dan ook een zegje kunnen doen. “We gaan extra tijd steken in het luisteren naar de betrokkenen voordat er hierover een besluit wordt gemaakt in de Gemeenteraad”, aldus een woordvoerder.

Op de vraag of wethouder Saïd Kasmi en Bas Kurvers zaterdag ook wellicht langsgaan bij het Recreatieoord om alvast het gesprek aan te gaan, zegt de woordvoerder: “Het is belangrijk dat alle recreanten over zo’n bezoek zijn geïnformeerd zodat zij de kans hebben om mee te praten. Ook mag het organiseren van zo’n bijeenkomst niet in verband met de coronamaatregelen.”