Eigenaren scheurende huizen vrezen voor zelfde droogte als in 2018 en eisen actie

Ondanks dat het deze week behoorlijk plenst, vrezen duizenden huiseigenaren de droogte. Komt die deze zomer niet, dan wel volgend jaar of het jaar daarna. Twee jaar geleden zorgde extreme droogte voor veel verzakkingen en schade aan huizen en volgens het KNMI zullen droge zomers in de toekomst vaker voorkomen. Inwoners van onder andere het Gelderse Zevenaar eisen daarom actie.

Brekende tegels, barstende stenen en flinke scheuren. De impact van de extreme droogte van 2018 was groot en is dat nog steeds. De schade loopt bij veel huizen tot in de duizenden euro’s en huiseigenaren vrezen dat de schadepost oploopt als er geen structurele oplossingen komen.

‘Droogte serieus probleem’

Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) stijgt het aantal meldingen dat binnenkomt over funderingsproblemen door de droogte. De laatste maanden loopt dat op tot zo’n tien per dag, net als in het historisch droge jaar 2018.

“Het is een serieus probleem”, zegt Paul Freriks uit Zevenaar. Hij is zelf ‘slachtoffer’ van de droogte van 2018 en richtte het actiecomité ZWIK (Zakkende Woningen, Inklinkende Klei) op. De belangenvereniging komt op voor huiseigenaren die schade aan hun woning hebben na de droogte van twee jaar geleden. “Als je je huis hoort kraken, dat is het ergste dat je kan overkomen. Dat is echt heel eng.”

De verzakkingen in Zevenaar worden veroorzaakt door kleilagen onder de grond waarop de huizen zijn gebouwd. “Door de extreme droogte in 2018 zijn die kleilagen voor het eerst droog gevallen. Het water is onttrokken uit de klei en daardoor krimpt het. Net als een spons”, zegt waterexpert Wilmer Noome die onderzoek doet naar verzakkingen door de droogte.

Nieuwe verzakkingen voorkomen

Huiseigenaren willen nieuwe verzakkingen voorkomen, maar sinds 2018 is er eigenlijk niets veranderd, stelt Paul Freriks. Hij verwijt de gemeente Zevenaar dat ze te weinig doet om het grondwaterpeil op niveau te houden.

Dat kan bijvoorbeeld door stoeptegels te vervangen voor natuur, waardoor zoveel mogelijk regenwater ook daadwerkelijk in de grond terecht komt. Freriks wil dat de gemeente actie onderneemt op openbare plekken, maar ook tuinen zouden ‘groener’ moeten worden. “Ik zou willen dat er een wethouder ‘ontstenen’ komt die persoonlijk bij mensen aanbelt en zegt dat ze hun tuinen moeten aanpassen”, aldus Freriks. “Of dat we het voorlopig moeten doen met iets minder brede trottoirs waarbij we tegels vervangen door groen.”

Wie is verantwoordelijk?

Voor een schadevergoeding hoeven de gedupeerden niet bij overheidsinstanties aan te kloppen, volgens verzakkingsexpert Noome. “Gemeenten hebben een zogenaamde grondwaterzorgplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het grondwater, maar alleen in de openbare ruimte. Dus niet voor het grondwaterpeil onder huizen.”

Maar je kunt de openbare ruimte en de grond onder huizen niet los van elkaar zien, stelt Noome. “Gemeenten kunnen wel wat doen. Bijvoorbeeld op openbaar terrein zorgen dat elke druppel die valt in grond komt en niet in het riool. En je hebt riolen die aan de onderkant een beetje lek zijn zodat er water in de grond komt. Als het echt hard regent en overstroming dreigt, voert zo’n riool het water wel af.”

De gemeente Zevenaar laat aan Hart van Nederland weten te kijken naar maatregelen om het water langer in het gebied vast te houden. Daarnaast heeft de gemeente onderzoek uit laten voeren naar de mogelijke relatie tussen de schade aan woningen als gevolg van de verzakking van de kleibodem en de rol van het gemeentelijk groen.