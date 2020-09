'Huisartsentekort blijft oplopen, vooral buiten grote steden een probleem'

Het huisartsentekort blijft maar oplopen, blijkt uit cijfers van onderzoekinstituut Nivel. Acties om huisartsen te werven met bijvoorbeeld een startersbonus of woninggarantie, leveren onvoldoende op.

Het zit hem volgens Ronald Batenburg, programmaleider van het Nivel, vooral in een goede spreiding van de nieuwe generatie huisartsen. Jonge huisartsen blijven nu vooral in en rondom de grote steden werken zegt hij tegen BNR. En ze willen zich ook nog niet direct binden als ze afgestudeerd zijn. “Veel jonge huisartsen gaan eerst waarnemen of als zelfstandige aan de slag. En gaan dan na een paar jaar eens kijken waar ze zich zouden willen vestigen.”

Wegwerken achterstanden

Het is volgens Batenburg nog niet zo dat de zorg in gevaar komt door dit tekort. “Uiteindelijk lost het zichzelf nog wel op, doordat praktijken patiënten overnemen van elkaar, of tijdelijk gaan inzetten. We hebben nog geen indicatie dat er daardoor zorg wordt gemist. Maar door de coronacrisis zie je wel dat praktijken ook nog bezig zijn met het wegwerken van achterstanden. Dat geeft een extra druk.”

ANP