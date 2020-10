Horecaondernemer opent eigen snelteststraat en is daarmee eerder dan GGD

Horecaondernemers worden steeds vindingrijker om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Mart Groenman is een van hen. Vrijdag opent hij zijn snelteststraat in Hengelo. En dat is eerder dan de GGD.

“Mijn vrouw is eigenlijk met het idee gekomen”, vertelt Groenman aan Hart van Nederland. “Ze werkt bij een medische instelling en die werd platgebeld of zij ook testen aannamen. Toen ongeveer twee weken geleden de maatregel kwam dat we na 22:00 uur dicht moesten zei ze: misschien kun je iets met die testen doen.”

Na het idee van zijn vriendin is Groenman gaan nadenken over hoe hij sneltesten kon gaan distribueren. “Toen ben ik met een aantal jongens in contact gekomen die met een soortgelijk idee bezig waren in Enschede. Zij hebben een medische achtergrond. Zo is het een beetje gegaan.”

Antigeen sneltest

Groenman biedt vanaf vrijdag de zogenoemde antigeentest aan. Voor 55 euro kun je als particulier zo’n test afnemen. Als alles goed gaat, wordt deze test vanaf november via de GGD gebruikt. Binnen een halfuur moet de test aangeven of je positief of negatief bent getest op het coronavirus.

Groenman is niet alleen vanuit zijn rol als ondernemer slachtoffer van de coronacrisis. Zelf liep hij tijdens de eerste golf het virus ook op. “In maart heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Ik ben nog niet helemaal hersteld. Mijn stem is hees als ik veel praat en ik heb een bepaalde spierpijn in mijn been die ik niet kan duiden. Ik zit op 90 procent nu.”

Medische achtergrond

Het personeel dat straks in de snelteststraat in Henglo gaat werken komt niet uit de horeca. “Ik ga zelf niet testen, daar hebben we mensen voor. Ik zorg dat alles eromheen geregeld is. Het zijn vakbekwame mensen die dat doen. We hebben mensen aan het werk met een medische achtergrond”, aldus Groenman.