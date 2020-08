Horecabezoekers moeten naam en contactgegevens achterlaten

Bezoekers van horecagelegenheden moeten bij aankomst hun naam en contactgegevens laten registreren, zodat deze informatie gebruikt kan worden voor bron- en contactonderzoek. Dat meldde minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie over het toenemende aantal coronabesmettingen.

“Uit eten en naar het terras kan nog steeds”, zei Rutte. Gasten in de horeca moeten verplicht zitten, reserveren en medewerkers moeten vragen of je coronasymptomen hebt. Daarnaast moeten klanten hun naam en contactgegevens achterlaten. Dat is een nieuwe maatregel.

Als de GGD vaststelt dat er bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan de zaak voor veertien dagen worden gesloten.

Redactie/ANP