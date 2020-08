Rutte doet oproep aan jongeren: 'Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en anderen'

Tijdens de extra persconferentie die donderdag is ingelast leggen premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge uit hoe nu verder, nu de coronabesmettingen in Nederland weer toenemen. Rutte richt zich vooral tot jongeren.

“Het coronavirus is in opmars”, zegt Rutte. “De cijfers liegen er niet om, het aantal besmettingen nemen toe. We dreigen de winst te verspelen die we hebben geboekt. De boodschap is dan ook simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen. Maar dan moet er wel wat gebeuren.”

De afgelopen week kwamen er 2588 nieuwe besmettingen bij, de week daarvoor waren dat er 1329. Donderdag werden er 601 nieuwe gevallen op een dag gemeld.

‘Geen grap!’

Met name jongeren moeten hun verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf en voor de ouderen die ze liefhebben. “Corona is niet voorbij. Het is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is. Werk wel mee aan contactonderzoek”, drukt Rutte hen op het hart. “Wees verantwoordelijk voor jezelf en anderen.”

Hij roept hen op: “kom niet in de buurt van mensen van mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, en ouderen. Dat risico mag je niet nemen. Juist door ons goed aan de basisregels te houden, kregen we ruimte voor versoepelingen. Laten we zorgen dat we tweede lockdown voorkomen, want dat lukt alleen samen”.

En hoe ‘we’ dat moeten doen? Door de eerder gestelde maatregelen écht in acht te nemen, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Ook herinnert hij iedereen eraan dat áls er klachten zijn, men zich vooral moet laten testen.

‘Blijf weg bij drukke plekken A’dam’

Verder riep hij toeristen uit binnen-en buitenland op, mede namens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, weg te blijven van drukke plekken in de hoofdstad. Burgemeesters en Veiligheidsregio’s gaan een hoofdrol spelen in het onder controle houden van besmettingshaarden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het indammen van de hoeveelheid aanwezige supporters bij voetbalwedstrijden of ze helemaal niet tot wedstrijden toe te laten, of het wijzigen van (avond)winkeltijden.

Voor studenten mogen introductieweken doorgaan, maar zonder ontgroeningen en onder bepaalde voorwaarden.

Quarantaine-controle

De GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan, maakte zorgminister De Jonge bekend. Vorige week besloot het kabinet dat reizigers niet verplicht twee weken in thuisquarantaine moeten wanneer zij terugkomen uit landen met het reisadvies code oranje. Wel werd hen dringend verzocht om twee weken in thuisisolatie te blijven. voor reizigers afkomstig uit risicogebiede

Vooralsnog wordt de teststraat op Schiphol,n, niet verplicht.