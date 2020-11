“Dit moet niet lang blijven duren”, dat zei Tim Wijdemans van restaurant La Nouvelle Auberge in Tilburg na het zien van de persconferentie van vanavond. De horecaondernemer kreeg vanavond niet te horen wanneer zijn zaak weer volledig open kan. Toch blijft Wijdemans positief en hoopt hij op een aanvullend steunpakket van het kabinet.

Zijn restaurant, dat onder hotel La Nouvelle Auberge valt, is gedeeltelijk nog in bedrijf omdat hotelgasten nog gebruik kunnen maken van het restaurantgedeelte. De boodschap voor de horeca die Wijdemans kreeg was er een ‘die hij inmiddels wel gewend is’. “We moeten nog even geduld hebben”, zegt de horecaondernemer. “Waarschijnlijk krijgen wij pas in december te horen wanneer we weer open mogen, en dan nog hopelijk voor kerst.”

De horecaondernemer kijkt er dan ook een beetje gelaten op terug. “Het is natuurlijk niet reëel om te denken dat we met kerst open zouden kunnen. We waren er ergens ook wel op voorbereid.” Toch heeft hij er begrip voor. “Er moet wel iets veranderen, maar ik vind het ook jammer, want besmettingen komen niet per se vanuit de horeca komen.”

‘Steun dekt niet alle kosten’

Hoewel La Nouvelle Auberge nog inkomsten heeft, moet dit volgens Wijdemans niet heel veel langer duren. “De portemonnee is een keer leeg. En het verdampt wel heel snel op dit moment.” De ondernemer hoopt dan ook op een aanvullend steunpakket. “De steun die we hebben gehad, dekt niet alle kosten. We hopen dus op een pakket dat meer toereikend is.”