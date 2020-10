Sprankje hoop voor dakloze woonwagenbewoners Roosendaal: 15 nieuwe plekken, maar voor wie?

Na een jarenlange strijd gloort er licht aan de horizon voor de tientallen Roosendaalse woonwagenbewoners zonder standplaats. In de Brabantse stad komen vijftien woonwagenplekken bij, maar de grote vraag is: voor wie?

Joke Mentzij en haar oom Jos Mentzij bivakkeren uit protest al sinds juni in een noodkamp, zonder water en stroom. Ze willen dolgraag met een wagen op een kamp wonen, maar voor hen is – net als voor vijfduizend á achtduizend anderen in Nederland – simpelweg geen plek vrij.

Veel stress bij woonwagenbewoners

Joke woonde jarenlang bij haar ouders op een woonwagenkamp, maar kan nu geen kant op. Ze staat op straat en dat doet haar veel. “Ik heb niet voor niets zes weken geleden twee hartstilstanden en een hartinfarct gehad. Dat is gewoon puur van de stress”, vertelde ze in juni.

“De gemeente is bezig met een uitsterfbeleid”, zei woordvoerder namens de demonstrerende woonwagenbewoners Joop Kouwen destijds. Maar na jaren van felle strijd voor extra plekken, komt de gemeente deze week over de brug: maximaal vijftien nieuwe plekken worden er gemaakt.

Wie krijgt een plekje?

Goed nieuws, vindt ook Joke. Maar blij zijn durft ze nog allerminst. Ze zit nog met veel vragen. “Waar komen ze, wanneer zijn ze klaar, en vooral: wie krijgt ze?”

Voor de plekken is een lange wachtlijst van zeker 55 personen die dolgraag op een woonwagenkamp in Roosendaal zouden wonen. Joke staat op plek elf, haar oom Jos staat ergens onderaan en maakt zodoende waarschijnlijk geen kans op een plekje.

Onduidelijkheid

Wanneer Joke duidelijkheid krijgt weet ze niet. De gemeente moet eerst nog een hele procedure in voor onder andere het wijzigen van het bestemmingsplan. Ook moeten de plaatsen bewoonbaar worden gemaakt. Dat zal in ieder geval 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen, is de voorspelling van de gemeente.

Bovendien moet Joke maar hopen dat de tien mensen die voor haar staan op de wachtlijst, niet ook op het zelfde woonwagenkamp willen komen. De vijftien plekken zijn namelijk verdeeld over zes kampen. Op het kamp waar Joke’s familie woont, komen slechts twee extra plekken.

“Waar wij tot die tijd terecht moeten, weet geen mens”, aldus Joke. “Het zou zomaar kunnen dat wij hier blijven, zonder stroom en water.”

‘Sneller gaat niet’

De gemeente Roosendaal beslist niet wie er wel en wie er niet een plekje krijgt, dat doet een speciale stichting. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de staanplaatsen, en dat gaat dus nog een aantal jaren duren. Maar sneller kan niet, stelt wethouder Toine Theunis. “Ik begrijp de druk om snel nieuwe plekken te realiseren, maar sneller dan het aanhouden van de formele planprocedure gaat nu eenmaal niet.”