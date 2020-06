Dakloze woonwagenbewoners leven uit protest op parkeerplaats: "Schandalig dat het zo moet"

Tussen de vijfduizend en achtduizend woonwagenbewoners in Nederland zijn naarstig op zoek naar een standplaats. Gemeentes mogen zelf het beleid bepalen en in veel gevallen komen er al jaren geen of nauwelijks nieuwe plaatsen bij. In Roosendaal bivakkeert een familie daarom uit protest al elf dagen in caravans op een parkeerterrein.

Joop Kouwen en Joke Mentzij zijn woest. Begin dit jaar beloofde de gemeente dat ze een plek op het woonwagenkamp toegewezen kregen. De gemeente heeft dat proces echter nog niet in gang gezet, waardoor de bewoners in de kou staan.

Geen water en sanitair

Uit protest wonen ze nu in caravans en vouwwagens op het parkeerterrein van sportpark De Vierhoeven. Het is bepaald geen luxe hoe ze er bij zitten. Ze hebben geen stroom, geen water en geen sanitair.

De bewoners eisen van de gemeente een standplaats en zijn niet van plan te vertrekken voordat ze die krijgen. “Wij willen hier noodvoorzieningen. Geef ons water en geef ons stroom. Geef ons daarna de mogelijkheid om hiernaast een woonwagenkamp te creëren met zeven plekken”, aldus Kouwen.

Joke Mentzij woonde jarenlang bij haar ouders op een woonwagenkamp, maar heeft nu geen enkele mogelijkheid om zelf een plek te krijgen. Ze staat op straat en dat doet haar veel. “Ik heb niet voor niets zes weken geleden twee hartstilstanden en een hartinfarct gehad. Dat is gewoon puur van de stress”, vertelt ze.

Uitsterfbeleid

Dat de ‘dakloze’ Roosendalers nog altijd geen woonwagenplek hebben gekregen, is volgens Kouwen met opzet. “Wij voelen dat de gemeente bezig is met een uitsterfbeleid.” Joke’s vader Jos voegt daaraan toe dat er in 30 jaar tijd nog niet één vak voor de jongere generatie is gemaakt. “Ik vind het schandalig dat het zo moet”, aldus Jos.

Donderdagochtend kregen de wanhopige woonwagenbewoners steun uit de lokale politiek. Fractieleider Michael Yap van de PvdA kwam hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen en ging in gesprek met de Roosendalers. “Ik hoop dat we snel deze demonstratie kunnen beëindigen en voor deze mensen een oplossing kunnen vinden”, aldus Yap.

Reactie gemeente

De gemeente Roosendaal laat aan Hart van Nederland weten de tijd te nemen voor het toewijzen van standplaatsen. “We vinden het belangrijk de realisatie van de nieuwe standplaatsen zorgvuldig uit te voeren. Zo willen we de bewoners van de huidige woonwagenkampen en omwonenden betrekken bij de uitbreidingen en hebben we simpelweg ruimtelijke procedures te doorlopen. Dat kost nu eenmaal tijd.”