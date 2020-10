Studeren met Vivaldi en Chopin: 500 studenten blokken in Concertgebouw

Het Concertgebouw in Amsterdam is maandag en dinsdag het terrein van honderden studenten. Volgende week beginnen de tentamens en zo wordt de klassieke concertzaal tenminste nog eens gebruikt.

Maandag ontving het Concertgebouw in totaal 420 studenten. Ze kwamen op bezoek in het kader van The Classic Effect, dat klassieke muziek bij jongeren moet promoten. Studenten kunnen hierdoor studeren onder de klanken van live gespeelde klassieke muziek. Muzikanten die studeren aan het conservatorium verzorgen het concert.

‘Ontspannen studeren’

“Het leek me een hele leuke ervaring om een keer te kijken hoe het is om met een live orkest te studeren”, vertelt een studente aan Hart van Nederland. “Ik vind klassieke muziek echt heel mooi en ik dacht dat het een heel mooie ervaring zou zijn om hier te kunnen te studeren”, zegt een andere studiebol.

Jongerenvereniging Entrée is de ‘jonge vriendenclub’ van het Concertgebouw en organiseert het evenement. “Het positieve effect van klassieke muziek komt vooral voort uit het feit dat als je prettige muziek luistert je ontspannen bent. En als je ontspannen bent, kun je je beter concentreren”, vertelt voorzitter René Lieshout van Entrée.

‘Studieconcert is veilig’

Volgens de organisatie is het veilig voor de studiebollen om het studieconcert in de klassieke concertzaal te bezoeken. Zo zitten de ruim 500 studenten niet allemaal tegelijk bij elkaar: er worden twee studeersessies per dag gehouden. “De studenten zitten op meer dan twee meter afstand van elkaar, dus het is veilig genoeg”, aldus Entrée.

Het kabinet kijkt momenteel naar mogelijkheden om lege gebouwen, zoals kerken en evenementenlocaties, vaker te gebruiken voor fysiek onderwijs.