De politie heeft vrijdagavond in een schuurtje in het Brabantse Vught meerdere dozen zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Mogelijk is er met het explosieve materiaal geknoeid, aldus de politie. In totaal werd 500 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Het vuurwerk werd gevonden in een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg. Tijdens het onderzoek kwam de politie later uit bij een tweede adres in Vught: in een woning aan de Hageland bleek ook veel vuurwerk opgeslagen te liggen. De bewoner van dit huis is aangehouden. Het zou in totaal om honderden kilo’s vuurwerk gaan.

Buren geëvacueerd

De buren aan de Hageland moesten voor de zekerheid hun huis verlaten. Het illegale vuurwerk en een hoeveelheid onbekende chemicaliën zijn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) afgevoerd naar een andere plek, waar het afgelopen nacht door de politie is bewaakt. Zaterdag gaat de EOD verder met het explosieve materiaal.

Ook in een woning in het Brabantse Nieuwendijk trof de politie vrijdagavond grote hoeveelheden illegaal vuurwerk aan. Twee mannen van 26 en 28 jaar oud die op dat moment in het huis waren zijn aangehouden. De politie kwam de vuurwerkvondst op het spoor na een anonieme tip.

