Hondentrimsalons boos om 'onterechte' sluiting: 'Het niet verzorgen van dieren is dierenmishandeling'

Hondentrimsalons moeten sluiten, want ze vallen volgens de overheid onder een ‘publieke ruimte’. Het is een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat vinden saloneigenaren totaal onterecht, zo staat in de vele mails die Hart van Nederland kreeg.

Van een publieke ruimte is geen sprake, zo schrijven de saloneigenaren, het dier wordt aan de deur afgegeven en er komt verder niemand in de salon. Hondenverzorgers vrezen voor het dierenwelzijn. “Mensen onderschatten wat we doen”, laat Jessica Kremer, eigenaar van een trimsalon Doggy Style in Hardenberg, weten.

Dierenleed

“Naast dat het financieel heel vervelend is, is er vooral zorg om het dierenleed dat op deze manier ontstaat”, vertelt Jessica Kremer. Naast het runnen van Doggy Style is ze ook verbonden aan de vakorganisatie van trimsalons: ABHV. “Mensen denken dat het vooral een beetje hondjes borstelen is, maar dat is het niet. We krijgen ook veel schrijnende gevallen binnen.”

“We staan in de eerste lijn met de dierenarts”, legt Kremer uit. “Die verwijst door naar ons, mensen gaan soms onbedoeld de fout in met de verzorging van hun huisdier.” Zo noemt ze vervilte vachten: “Dat kan zomaar ontstaan, soms is het binnen twee weken al raak.”

Onduidelijkheid

Toen de lockdown half december werd afgekondigd, mochten de hondentrimsalons in eerste instantie openblijven. Want ze zijn geen winkel, het is geen contactberoep en geen doorlooplocatie. “Maar er was veel onduidelijkheid bij de trimsalons.”

“Toen zijn we met deze vragen terug gegaan naar de overheid en is er bepaald dat we toch dicht moesten. En dat is krom”, vindt Kremer. “Want uitlaatservices mogen wel en je dier naar een pension brengen mag ook. En wij moeten sluiten? Onlogisch. Op de website van de Rijksoverheid staat dat dierenmishandeling verboden is. Het niet verzorgen van dieren is dierenmishandeling. En dat is wat er nu gebeurt.”

De trimsalons moeten vooralsnog tot in ieder geval 19 januari gesloten blijven.