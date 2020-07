Na vijftig jaar komt er binnenkort een einde aan hondenclub Dobermann Kringgroep in Utrecht. De hondenclub zit nu op sportpark Overvecht Noord, maar dat gaat op de schop omdat het eerste elftal van FC Utrecht van plan is om er te gaan trainen.

Voor andere sportverenigingen en hondenclubs is een oplossing gevonden, maar de Dobermann Kringgroep valt net buiten de boot.

Eigenaar Herman Visser is er emotioneel onder. Hij vertelt aan Hart van Nederland dat zijn ouders waren die de hondenclub in 1970 hebben opgericht. En al die tijd heeft Herman met veel liefde en tijd in de hondenclub geïnvesteerd. Onlangs werd het clubhuis nog flink verbouwd om er weer de nodige jaren mee door te kunnen gaan.

Lees ook: Hondenclub uit Utrecht raakt onverwacht plek kwijt en moet daardoor stoppen

Alternatieve locatie

“Ik vind het echt een rotstreek”, zegt Herman boos. Eind april kreeg de hondenclub te horen dat ze uiterlijk 1 september weg moeten. “We betalen al trouw vijftien jaar de huur en hebben nooit een klacht van het sportpark gehad.” En dat terwijl de deal met FC Utrecht nog volgens hem nog helemaal niet rond is. “Wij moeten uit voorzorg wijken zodat zij kunnen tekenen.”

“De gemeente heeft ons een alternatieve locatie aangeboden, een stuk verderop, maar dat is een groenstrook van 90 bij 27 meter. Wij hebben minstens 50 bij 70 meter nodig om aan de internationale standaard te kunnen voldoen”, legt Herman uit. Al ze daar net aan voldoen zullen de examens volgens hem gewoon worden afgekeurd.

Hoewel er dus ook andere hondenclubs actief zijn op sportpark Overvecht-Noord, is daarmee fusie wat Visser betreft “geen optie”. “Dat zijn de kynologenclubs, die geven een heel ander soort trainingen dan dat wij dat doen. Dat kan je niet combineren.”

Richard van den Bergh is lid van Dobermann Kringgroep. “Als wij hier weggaan zit er in een straal van zeker honderd kilometer geen Dobermann-training meer. Je ziet bij heel veel problemen bij hondeneigenaren ontstaan die echt niet nodig zijn. Ik vind daarom dat iedereen met een middelgrote hond verplicht zou moeten worden om een cursus te volgen. Daar is een vereniging als deze uitermate geschikt voor.”

Er is weinig hoop meer bij Visser dat er een oplossing komt. “Ik ben al die tijd actief geweest voor de club en sinds mijn ouders allebei zijn overleden is DKU natuurlijk extra belangrijk. Ik ben namens Nederland vijftien keer uitgezonden om mee te doen aan internationale wedstrijden. Het doet pijn dat zoiets nu voorbij is.’

‘Het is niet zomaar een club’

Natelie Plompen komt al vier jaar bij de hondenclub en baalt als een stekker. “Ik vind het heel jammer. Ik kan er ook gewoon niet bij. Het is gewoon hartstikke zonde, we hebben het naar ons zin hier met elkaar. Uit het niets wordt gezegd dat wij hier weg moeten. Het is niet zomaar een club, er wordt hier met heel veel liefde getraind. Met passie voor onze honden en liefde voor elkaar”

Natelie wil dat de gemeente wat kan betekenen. “Ik heb er alle vertrouwen in, maar hoop wel op een beetje hulp van de gemeente. We hebben gewoon echt de ruimte nodig. Ik hoop dat ze met een goed alternatief komen, maar eigenlijk hoop ik dat we gewoon hier mogen blijven. Hier liggen onze ziel en zaligheid.”