'Honden en katten lopen vooral risico op corona als baasje besmet is'

In ieder geval drie katten en een hond in Nederland zijn besmet geweest met het nieuwe coronavirus. Dat maakte minister Schouten van Landbouw vandaag bekend. Volgens hoogleraar virologie Wim van den Poel moeten vooral baasjes die zelf corona hebben gehad alert zijn.

Lees ook: Eerste Nederlandse hond en katten besmet met coronavirus

“We schrokken niet echt van het nieuws”, vertelt Van den Poel aan Hart van Nederland. “In het buitenland waren al een paar meldingen van honden die geïnfecteerd waren. Van katten waren er ook al meerdere meldingen.” Maar tot nu toe bleven Nederlandse huisdieren buiten schot.

Meer huisdieren geïnfecteerd

De hoogleraar, gespecialiseerd in virusoverdracht tussen mens en dier, zegt dat het zou kunnen dat er nog meer huisdieren geïnfecteerd zijn geraakt. “Maar als de dieren echt heel gevoelig waren, waren er al vaker meldingen gedaan. Het zou ook kunnen dat katten geïnfecteerd worden, maar weinig ziekte vertonen.”

Van den Poel stelt dat mensen er goed aan doen hun huisdier in de gaten te houden, als ze zelf corona hebben. Ook raadt hij knuffelen of aaien af. Eventueel kunnen mensen, als er problemen zijn, contact opnemen met de huisarts en hun kat of hond laten onderzoeken. “Maar als de mensen zelf gezond zijn, is de kans klein dat hun hond of kat geïnfecteerd raakt.”

Ten slotte, maar niet onbelangrijk, acht de hoogleraar de kans dat mensen SARS-CoV-2 krijgen van hun hond of kat erg klein. “We hebben tot nu toe geen gevallen gezien waarbij de infectie van gehouden dieren is overgegaan op mensen.”

Beeld via Unsplash, ter illustratie