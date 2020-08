Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) is naarstig op zoek naar een Bretonse spaniël. Het bewuste beest is zondag voor het laatst gezien in Didam, na een tocht van ruim zeshonderd kilometer. De hond komt namelijk helemaal uit Zwitserland gelopen.

“Hij heeft zéker een reis achter de rug,” vertelt Ursula Zijlmans van HZGV. “Zondag kregen wij de eerste melding in Didam.” Na een oproep op Facebook weet de HZGV dat de hond sinds vrijdag in Nederland is. “Hij is nu Gelderland aan het doorkruisen en loopt in één rechte lijn van Basel naar het westen.”

“We zien dit wel vaker, maar het is en blijft bijzonder,” laat Zijlmans weten. “We zien dat honden in staat zijn om veel kilometers te maken. Per dag kunnen ze tussen de twintig en veertig kilometer afleggen. Ze zijn heel goed in staat om zich in leven te houden.”

Alert

Deze hond is daarop geen uitzondering. In de ruim zeshonderd kilometer lange reis, lijkt het dier geen enkele keer te zijn aangereden. “Zolang hij rustig zijn weg kan vervolgen, blijft hij alert op verkeer,” weet Zijlmans. “Maar als hij achterna wordt gezeten, raakt hij in paniek en verliest hij die alertheid.”

Om de gezondheid van het dier te waarborgen is het volgens Zijlmans belangrijk dat mensen niet zelf gaan proberen de hond te vangen. “Benader hem niet en kijk hem ook niet aan. Hij zal dan alleen maar harder wegrennen en voor ons is het belangrijk dat hij op één plek blijft.”

Zodra Zijlmans weet waar de hond is, gaat ze met eten en valkooien proberen het beestje te vangen. “Het is belangrijk om hem te vangen, zodat we bijvoorbeeld kunnen kijken of hij gechipt is. Als dat niet zo is, kunnen we in ieder geval een fijn nieuw huisje voor hem vinden.”

Hond of beest

Hoewel de spaniël nu volledig verwilderd is, hoeft dat volgens Zijlmans niet te betekenen dat het geen fijne gezelschapshond meer kan worden. “Iedere hond die enige tijd wordt vermist, gaat terug in overlevingsmodus. Terug naar hun basisprincipes.”

Ze vervolgt: “Als ze weer onder de mensen zijn, gaat er een knopje om en zijn ze vaak weer gewoon ‘hond’. Ik zeg ook vaak: ‘In overlevingsmodus hebben we het over een beest, daarbuiten over een hond.’ Ik verwacht wel dat deze hond even tijd nodig heeft om te herstellen en te wennen aan een huiselijke setting.”