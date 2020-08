Hond Sam na wandeltocht van duizenden kilometers 'immer gerade aus' eindelijk gevangen

Het heeft lang geduurd en is met recht een monsterklus te noemen, maar de Bretoense Spaniël ‘Sam’, die te poot uit Zwitserland vertrok en via Duitsland uiteindelijk in Nederland terechtkwam, is uiteindelijk gevangen. Na een wandeltocht van ruim tweeduizend kilometer is hij nu aan het bijkomen in een opvang.

De hond, die ‘Sam’ wordt genoemd, werd eerst in Zwitserland gespot en daarna in Duitsland. Gespecialiseerde teams daar probeerden Sam uit alle macht te vangen, maar zonder succes. Omdat de hond ‘immer gerade aus’ liep kwam hij eind juni in het Nederlandse Didam terecht.

Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) nam de zoektocht daarna over van de Duitse vangteams, plaatste een bericht over de hond op Facebook en al snel kwamen er meldingen binnen dat hij gespot was in onder meer Lathum, Kronenburg, Tiel, Gorinchem en Amsterdam. Hij is – rechtlijnig als hij is – zelfs de Oude Rijn overgezwommen.

Hond gevlogen

Ursula Zijlmans van HZGV drukte mensen die hem gezien hadden op het hart hem vooral niet te benaderen. Dit omdat de kans dat hij dan in paniek raakt, wegrent en wellicht wordt aangereden groot is. “Nou en toen kregen we bericht van iemand die hem had gezien in een weiland bij de Doggersvaart in Den Helder, waar hij terecht was gekomen nadat hij eerst een sloot overzwom, en hij leek niet uit het weiland te kunnen komen.” De hulptroepen werden ingeschakeld, vangkooien klaargemaakt, maar de hond was alweer gevlogen.

‘Shit’

Maar omdat hond Sam dus in een rechte lijn loopt strandde hij in het puntje van Den Helder, waar de veerboot vaart. “Toen was ‘ie een soort van in de war omdat hij niet meer rechtdoor kon”, vertelt Ursula. Dit is het moment, dacht ze, nu is hij noodgedwongen langer op één plek, dus opnieuw werden alle hulptroepen in het land opgeroepen voor een nieuwe vangpoging. Mensen van onder meer Zoekgroep Noord Nederland, de vrijwilligers van HZGV, en mensen uit nota bene Swifterbant trokken met camera’s en vangkooien naar Den Helder.

Dit gaat ‘m worden, dachten ze allemaal. “Maar toen kregen we een melding dat hij bij iemand in Callantsoog in de tuin zat. Shit”, vertelt Ursula. “Hij lag rustig in de tuin te slapen, dus de melder had het tuinhek dichtgedaan. Maar ja, dat tuinhek was ongeveer een meter hoog en daar draait Sam zijn poot niet voor om, zullen we maar zeggen.”

De dierenvrienden trokken vervolgens naar Callantsoog en met een speciale, hoge vangkooi werd de tuin rondom afgesloten. Twee mensen trokken vervolgens de tuin in om te kijken hoe Sam op hen zou reageren. Sam wilde graag een deurtje verder, maar dat lukte hem niet. Hij kroop in een hoekje, kon aangelijnd worden, werd in een transportbox gezet en naar een opvang voor getraumatiseerde dieren gebracht zodat hij rustig kan bijkomen.

McDonalds

Hij maakt het eigenlijk prima, aldus Ursula. “Hij is iets vermagerd, wat gezien zijn tour niet zo raar is, maar hij ziet er – behalve wat vlooien en teken – gezond uit.” Hoe slim honden zijn, blijkt wel uit het feit dat hij vooral langs provinciale wegen liep, waar veel eetgelegenheden en snackbars als McDonalds gesitueerd zijn. Dankzij dat ‘krachtvoer’ kon hij ‘rechttoe rechtaan’ zijn weg vervolgen.

Of Sam gechipt is, moet nog blijken. Voorlopig laten ze hem even met rust. “Als hij een beetje bijgekomen is, gaan we kijken of we erachter kunnen komen waar hij vandaan komt. Zo gaat het vaak: heb je één zoektocht afgerond, dient de volgende zoektocht zich alweer aan!”

Beeld: Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV)