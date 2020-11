Mr. Bigg is weer thuis. Haarlemmers stonden deze weken massaal achter Danny van Loevezijn, omdat zijn geliefde hond in beslag was genomen vanwege vermeende dierenmishandeling. De zaak is in een stroomversnelling geraakt, wegens een gebrek aan bewijs is zijn ‘kindje’ vrijdagmiddag alweer teruggebracht.

Danny deelt het nieuws zelf in een filmpje op Facebook. “Mijn kind komt naar huis! Jaaaa, hij komt naar huis! Eindelijk! Gerechtigheid!” Aan Hart van Nederland laat de eigenaar weten dat hij dolblij is met de thuiskomst van Mr. Bigg. “De handhaver heeft gelogen, hij kwam met allemaal tegenstrijdige verklaringen. Er is onvoldoende bewijs. Ik wil mijn advocaat en alle mensen op sociale media bedanken voor alle hulp.” Een petitie voor de vrijlating van de hond werd meer dan 13.000 keer ondertekend.

Het Openbaar Ministerie had de hond op 23 oktober in beslag genomen wegens een melding van dierenmishandeling door een handhaver. Mr. Bigg is onderzocht, maar er zijn geen sporen van mishandeling aangetroffen. Daarop heeft de officier van justitie besloten dat de hond naar huis mocht.

Het gaat goed met Mr. Bigg, vertelt Danny. “Hij is wat afgevallen en verliest wat haren, maar dat zal de stress zijn. Voor de zekerheid laat ik hem nog een keer helemaal nakijken. Maar we zijn vooral blij om weer samen te zijn.”

‘Wij zijn één’

Twee weken lang heeft Danny “als een klein kind” gehuild om zijn hond, of liever: zijn “kindje”. “Ik ben een hele grote kerel maar als het om mijn vriendje gaat, word ik heel klein.” Danny miste de liefde en aandacht, de humor en het plezier dat Mr. Bigg hem brengt. “Wij zijn één”, legt Danny uit. “Als ik naar hem kijk weet ik wat hij bedoelt en als hij naar mij kijkt weet hij wat ik bedoel”.

Knuffels

En niet alleen Danny plengde tranen om Mr. Bigg, de hele buurt was er kapot van dat hij in beslag was genomen. Aan de deur is het dan ook een komen en gaan van omwonenden, sommigen in tranen, om Mr. Bigg een knuffel en ook pluchen knuffels te geven.” Mr. Bigg gaat de komende dagen even tot zichzelf komen en in de planning staat zondag een heerlijk bezoek aan het strand, even uitwaaien.

Danny is niet van plan stappen te ondernemen tegen de handhaver die ervoor zorgde dat zijn hond in beslag werd genomen. “Ik ben niet uit op schadevergoedingen. Ik ga liever om de tafel zitten zodat het niet meer voorkomt. Dit is mijn allergrootste nachtmerrie en met geen geld te vergoeden.” Sterker nog: “Je mag me tweehonderd miljoen geven, maar ik hou hem bij me. Jij houdt je geld, ik mijn hondje”, zegt hij terwijl hij Mr. Bigg nog maar eens een dikke knuffel geeft. “Toch, ouwe pik?”