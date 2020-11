Petitie over in beslag genomen Mr. Bigg al 11.000 keer ondertekend: 'Mijn kindje zit nu in een kooi!'

Al ruim 11.000 mensen hebben ‘m getekend, de online petitie ‘Bring Mister Bigg Home!‘ Haarlemmers staan massaal achter Danny van Loevezijn wiens hond Mr. Bigg op 23 oktober in beslag is genomen vanwege vermeende dierenmishandeling. Het nieuws over de hond zorgt al een week voor veel commotie in de buurt van Danny die ontkent dat hij zijn huisdier ooit iets heeft aangedaan. Hij heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om zijn ‘kindje’ zo snel mogelijk weer thuis te krijgen.

Het is voor Danny en zijn advocaat nog altijd onduidelijk waarom het dier precies is weggenomen. Volgens de politie staat ‘onomstotelijk vast’ dat de hond is mishandeld. Maar het onderzoek hiernaar is nog gaande. Danny kan er nog altijd niet over uit wat hem is overkomen: ”Ik heb mijn hond nog nooit iets aangedaan. Ik behandel hem als een prins, het is mijn kindje!”

Een begrip in de buurt

Mr. Bigg is al jaren een begrip in de buurt en wordt volgens Danny flink gemist: “Mijn huis is een soort bedevaartsoord geworden voor mensen die mij steunen. Ik krijg al dagenlang mensen aan de deur die een bloemetje komen brengen of kinderen die tekeningen afgeven. Ze missen hem allemaal vreselijk”, vertelt Danny verdrietig. Het baasje en Mr. Bigg zitten vaak op hun eigen bankje voor het huis, ”iedereen is gek op hem. De hele buurt wil hem snel terug.”

De vraag is echter of dat gaat gebeuren nu de zaak bij de rechter ligt. Volgens de emotionele Danny klopt er helemaal niets van de hele gang van zaken. Sinds hij een jaar geleden aan zijn huidige woning aan het Nagtzaamplein in Haarlem kwam wonen ligt hij in de clinch met handhavers en de marktmeester.

Overlast van de markt

Elke vrijdag ervaart hij namelijk overlast van bezoekers van de markt die te pas en te onpas fietsen tegen zijn raam aanzetten. Ook wordt zijn bankje gebruikt door bezoekers van de markt. ”En dat wil ik niet. Ze smeren hun vette handen af aan het bankje of laten rommel liggen. Als mijn hond dat oplikt kan hij daar ziek van worden. En als je daar dan iets van zegt krijg je een grote bek terug”. Ook raakte zijn auto beschadigd doordat er geparkeerde fietsen die waren omgevallen.

Buurman Jaap van der Plas ervaart ook overlast van de marktbezoekers: ”Ze hebben werkelijk overal maling aan. Zo rijden ze ook op de stoep en je moet soms uitkijken voordat je de deur uitloopt”, zegt hij.

Bij zowel de handhavers als de marktmeester kreeg Danny en Jaap nul op het rekest als hij vroeg om wat aan de overlast te doen. Danny: “Het is een persoonlijke kwestie en daar mag een hond niet onder lijden. Handhavers zouden op 6 oktober door de voordeur hebben gezien dat ik de hond zou hebben geschopt. Pas drie weken later wordt hij in beslag genomen Als het nou echt zo erg was hadden ze dat toch al eerder moeten doen?

‘Smerig spelletje’

Danny heeft een donkerbruin vermoeden dat de gemeente een smerig spelletje speelt over de rug van de hond, zijn kindje. ”Ik heb het gevoel dat het een soort van wraakactie is van de boa’s waar hij een woordwisseling mee heeft gehad. Maar ja bewijs dat maar eens”, verzucht hij.

De Haarlemmer is donderdag op gesprek geweest bij burgemeester Jos Wienen, daar is echter niets uitgekomen. Hij hoopt zijn hond snel weer in de armen te kunnen sluiten. Aan steun van buurtgenoten ligt het in ieder geval niet. ”Mr Bigg is echt een bekendheid hier in de buurt

Op 9 november buigt de rechter in Alkmaar zich over de zaak. Maar Danny hoopt niet dat het nog ruim een week moet duren voordat hij Mr. Bigg weer in zijn armen kan sluiten.