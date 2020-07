Pasgeboren hertje 'door schuld van omstanders en politie' bij de bevalling overleden

De dood van een pasgeboren hertje donderdagavond op de kinderboerderij in Pannerden is de schuld van dorpsbewoners en de politie. Dat zegt het bestuur en de vrijwilligers van de kinderboerderij. Moederhert zou tijdens de bevalling te veel stress hebben gehad door de omstanders. “We zijn er ziek van.”

Jo Meuwsen, voorzitter van Stichting Kinderboerderij Pannerden, legt aan Hart van Nederland uit dat het vaker voorkomt dat een kalfje bij de geboorte overlijdt als het moederhert te veel stress heeft. “Rust, kalmte en ontspanning zijn bij de bevalling heel belangrijk”, zegt hij.

Stress door omstanders

Het moederhert heeft alles behalve dat gekregen tijdens de bevalling volgens Meuwsen. Donderdagmiddag zagen de bestuursleden en vrijwilligers al dat de bevalling begonnen was. “Het hoofdje van het kalfje was al redelijk vroeg zichtbaar. Als ze stress heeft, dan stopt ze de bevalling.”

Volgens Meuwsen hebben voorbijgangers er vervolgens voor gezorgd dat moederhert stress kreeg en de bevalling die middag had gestopt. “Mensen hingen over het hek of brachten onrust door hun gesprekken”, aldus Meuwsen. De dierenarts en een deskundige op het gebied van herten en reeën hebben de omstanders vervolgens gevraagd om te vertrekken en moederhert alle rust te gunnen.

Volgens de dierenarts en de deskundige was het het beste om moederhert met rust te laten tot de volgende ochtend, zodat ze mogelijk in de nacht zou kunnen bevallen. Het plan was om om 5:00 uur te gaan kijken of het kalf al geboren was. Als dat niet zo zou zijn, zou de dierenarts om 7:00 uur de volgende ochtend komen.

Lees ook: Grote zorgen om ‘verwaarloosde paarden’ in Haarsteeg, merrie lag dood in wei

Hertje overleden

Donderdagavond waren er echter nog steeds omstanders aanwezig die met zaklampen op het hert schenen. Opnieuw werd ze verzocht weg te gaan. Rond 23:15 uur werd Meuwsen vervolgens verrast door twee politieagenten die bij hem voor de deur stonden. “Ik moest van de agenten onmiddellijk een dierenarts bellen voor het hert dat aan het bevallen was. Als ik dat niet deed, zouden zij dat doen en de kosten verhalen op de kinderboerderij”, zegt Meuwsen.

Hoewel hij de agenten op het hart drukte dat ingrijpen tijdens de bevalling ervoor zou kunnen zorgen dat het kalf zou komen te overlijden, eiste de politie alsnog dat een dierenarts moest ingrijpen. Uiteindelijk is daarom alsnog een dierenarts gekomen en is moederhert verdoofd met een verdovingspijl.

Het kalfje is vervolgens ter wereld gebracht en kort daarna overleden. “Het kalfje heeft het niet overleefd omdat moederhert te veel stress kreeg. Ook wij hebben veel stress gekregen van de bemoeienis van omstanders en de politie”, zegt Meuwsen.

Maximale tijd om te bevallen

Moederhert heeft de bevalling gelukkig wel overleefd. “Wij, het bestuur en vrijwilligers, voelen ons zeer verdrietig dat er zo weinig vertrouwen in ons wordt gesteld. Zijn we nu met zijn allen zo ver van de natuur af komen te staan dat zelfs de gevraagde professionals niet worden geloofd?”, plaatst de stichting op Facebook. “Ons hert heeft zich de hele dag bedreigd gevoeld en heeft niet de kans gehad om in alle rust in de nacht veilig te bevallen.”

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat ze het vervelend vinden dat het is gebeurd. Ze kregen volgens de woordvoerder een melding van mensen die bezorgd waren over een bevallend hert. Daarop hebben zij een deskundige geraadpleegd. “De deskundige gaf aan dat er een maximale tijd mag zijn voor herten om te bevallen. Over die tijd ontstonden zorgen en daarop is besloten om in te grijpen”, aldus de woordvoerder.

Meuwse geeft aan een gesprek te hebben aangevraagd bij de politie. “We willen weten waarom ze hebben besloten in te grijpen en waarom ze niet naar het advies van onze deskundigen hebben geluisterd.”

Het pasgeboren hertje op de foto is niet het hertje dat is overleden. Dit is een van de pasgeboren hertjes van de kinderboerderij in Pannerden die de bevalling wel heeft overleefd.