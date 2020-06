Grote zorgen om 'verwaarloosde paarden' in Haarsteeg, merrie lag dood in wei

Verwaarloosde paarden in een wei aan de Inlaagdijk in Haarsteeg zorgen voor veel onrust in de buurt. De dieren zien er volgens buurtbewoners slecht en vermagerd uit. Een merrie, die pas een veulen heeft gekregen, is overleden en lag dood in de wei.

De ophef is ontstaan door een filmpje dat woensdagmiddag op social media circuleerde. Op de beelden waren de paarden in de wei te zien en is ook te zien dat iemand met de auto het dode paard wegsleept. Waaraan het paard is overleden, is niet duidelijk.

Buurtbewoners zijn woedend. “Dit is gewoon verschrikkelijk. Die paarden zijn zo mager. Ze hebben niks te eten. Er liggen daar aardappels en die zijn hartstikke giftig voor die paarden. Waar ben je dan mee bezig?,” zegt een van hen.

‘Ze zitten op elkaar in hokjes’

Voor buurtbewoner Peter van den Berg is de maat nu echt vol. “Het liefst wil ik ze gewoon allemaal eruit halen en een goed adres geven. Dit kan gewoon niet.” Hij is duidelijk aangeslagen. De buurtbewoners trekken bij diverse instanties al langer aan de bel over de eigenaar van de dieren.

“We hebben al een paar keer 114 gebeld en een melding gedaan, maar er wordt niks gedaan. Hij komt er elke keer mee weg. Aan de Priemsteeg heeft hij ook wat hertjes en struisvogels die er slecht aan toe zijn. Ze zitten op elkaar in hokjes,” vertelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven.

Ook doen verhalen over mishandelde honden de ronde. De buurtbewoners besloten gisteren om zelf actie te ondernemen. Ze kwamen met zo’n veertig mensen bij elkaar om verhaal te halen bij de eigenaar en om de paarden te voeren met hooi en water, aldus buurtbewoner Corina. De man zou met een stok hebben gedreigd. De politie kwam er uiteindelijk ook aan te pas, maar die haalde de dieren nog niet weg.

Onderzoek ingesteld

De politie laat weten de zorgen te delen van de personen die hun afkeur hebben uitgesproken. Er is een onderzoek ingesteld, in samenwerking met de dierenpolitie en de NVWA, die vandaag ook aanwezig was om de pony’s te bekijken.

Ook Annemieke van Straaten van Stichting Annemieke maakt zich hard voor de zaak. Volgens haar gaat de procedure veel te langzaam. “De overheid had eerder in actie moeten komen, want nu staan de pony’s hier nog steeds zonder eten en drinken. Er moeten duidelijke nieuwe wetten komen in Nederland.”

De eigenaar van de pony’s wilde na lang aandringen vandaag niet reageren voor de camera van Hart van Nederland.