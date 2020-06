Traumatische ervaring: Helmondse vindt dode muis in gesneden brood van Albert Heijn

Een traumatische ervaring woensdagochtend voor de Helmondse Zineb. Wanneer haar zoon een boterham wil smeren, blijkt deze verschrikkelijk te stinken. Als ze later de boterham beter bekijkt, ziet ze tot haar schrik dat er een muis in het brood is versneden.

Zineb vertelt haar verschrikkelijke verhaal op Facebook. Haar post wordt snel duizenden keren gedeeld. Ze legt uit dat haar zoontje met een vreemde, vies ruikende boterham naar haar toe kwam. Omdat Zineb haar dochter aan het voeden is, vraagt ze of haar zoon niet gewoon een andere boterham kan pakken.

Overgeven

Wanneer ze later het gesneden brood nog eens goed bekijkt, valt ze bijna flauw. “Ik werd echt licht in mijn hoofd. Meteen daarna moest ik overgeven”, vervolgt ze. “Ik schreeuwde naar mijn zoontje: ‘Je hebt toch niet deze boterhammen gegeten?!'” Gelukkig blijkt dat niet het geval.

Na een tip van haar nichtje, doet Zineb melding van de NVWA en op aandringen van haar man brengt ze het brood terug naar de Albert Heijn. “Die jongen van de AH schrok ook”, schrijft Zineb. “Maar van de zenuwen moest hij een beetje lachen. Hij zag namelijk dat ik nog rode ogen had van het overgeven.”

Lees ook: Eet smakelijk: een broodje met echte muisjes

De jongen biedt zijn excuses aan en vraagt of ze misschien een gratis taart wilt. Ook geeft hij Zineb twee stickers voor twee gratis broden. “Uit nood heb ik twee gesneden broden voor mijn kinderen meegenomen. Thuis had ik namelijk niets meer. Ook geen broodbakmachine, anders had ik die broden echt niet meegenomen!”

Muis

Als Zineb eenmaal thuis en van de schrik bekomen is, belt ze toch nog even naar de Albert Heijn. Hier krijgt ze een medewerker aan de telefoon die niet bepaald op de hoogte is. Als Zineb aandringt en vertelt dat het gaat over het brood met de muis erin, reageert de medewerker geshockt. “We hebben de fabrikant gebeld en die stapt nu in de auto vanuit Arnhem om het brood persoonlijk op te halen”, vertelt de medewerker als ze na een half uur terugbelt.

Het zit Zineb vooral dwars dat de Albert Heijn geen oplossingen heeft geboden. “Ze vroeg aan de telefoon of ze nog iets voor mij kon betekenen. Ik kaatste de vraag terug, wat kan AH hierin voor mij betekenen?” Daar heeft Zineb geen antwoord meer op gekregen.”Niet eens een daag of sterkte.”