Rotterdamse agenten hebben een heftige dag achter de rug. Maandag hielpen ze tot twee keer toe bij een melding van een drenkeling bij de Zevenhuizerplas en diezelfde avond reed een jonge bestuurder op ze in. “Helaas wist de bestuurder te ontkomen.”

“De avonddienst begon zoals de meeste avonddiensten”, beginnen de agenten een bericht op Facebook. “Helaas kwam al vrij snel een melding van een drenkeling. Het zou gaan om een kind van zeven jaar.”

Zwemmer verdronken

De hulpdiensten rukten meteen groot uit. “Het duikteam van de brandweer vond de drenkeling waarna er direct werd gestart met reanimeren”, blikken de politiemensen terug. Het jongetje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en vecht nog steeds voor zijn leven.

Nadat het kindje was overgedragen aan de ambulancedienst, evalueerden de hulpdiensten hun inzet. “Terwijl de collega’s dus deze heftige melding aan het nabespreken waren kwam de volgende.” Het bleek opnieuw om een drenkeling te gaan. “Weer werd er zeer groot opgeschaald. Het leek wel een herhaling van de melding hiervoor.”

Deze keer ging het alleen om een volwassen persoon. “Helaas had het nu geen zin om de drenkeling met spoed over te brengen naar het ziekenhuis”, aldus de agenten. De 25-jarige zwemmer overleed.

Aanrijding en overlast

Alsof ze nog niet genoeg te doen hadden gehad, kregen de agenten ook nog een melding van een aanrijding op de Capelsweg. Daarbij waren twee auto’s en zeven personen, waaronder vijf kinderen, betrokken. “Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen.”

De politiemensen moest daarna ook nog een deel van de nachtdienst draaien. Ze kregen een melding van overlast door jongeren in Capelle aan den IJssel en wilden de onruststokers controleren. “Ze stapten in een auto en reden weg”, valt te lezen in het bericht.

Ingereden op agenten

De Rotterdamse agenten gaven de jongeren een stopteken, maar daar werd niet naar geluisterd. Sterker nog, de bestuurder besloot op de dienders in te rijden. “Een van de collega’s wist net op tijd weg te springen. Een andere collega, op de fiets, was net te laat waardoor hij werd aangetikt door de auto.”

Hij heeft licht letsel overgehouden aan de gevaarlijke actie. De bestuurder wist te ontkomen, meldt de politie. “Maar zijn identiteit is wel bij ons bekend.”

Beeld: Politie